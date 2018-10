Disney Italia celebra i 10 anni di Marvel Studios al Lucca Comics and Games

Disney Channel Italia spegne oggi 20 candeline : Mercoledì 3 ottobre, Disney Channel (Sky, canale 613) spegne 20 candeline . Un compleanno che diventa occasione per celebrare la storia del canale lanciato il 3 ottobre 1998 con la messa in onda di uno dei classici d’animazione Disney più amati di sempre, Il Re Leone. «Sono molto orgoglioso di festeggiare il ventennale di Disney Channel , canale caratterizzato da una pionieristica energia e sempre attento ai ...

Black Friday Disney Store 2018 : offerte previste e negozi aderenti in Italia : L’autunno del 2018 è pronto a riservare grandi sorprese per tutti coloro che amano dedicare buona parte del loro tempo allo shopping. Sta infatti per arrivare il Black Friday, giorno dell’anno interamente dedicato alle offerte più vantaggiose su tantissimi prodotti commerciali che sarà previsto esattamente per venerdì 23 novembre e al quale anche la Disney ha deciso ormai da tempo di partecipare. Con decine e decine di Store presenti in tutto il ...