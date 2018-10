Diede del terun a Napolitano Umberto Bossi vuole l' affidamento ai servizi sociali “La

Umberto Bossi come Berlusconi : chiede affidamento a servizi sociali/ Lega - Diede del terrone a Napolitano : Bossi come Berlusconi : chiede affidamento a servizi sociali . Ultime notizie Lega , la mossa del Senatur per evitare il carcere: diede del terrone a Napolitano (Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Diede del terrone a Napolitano - firmato l’arresto di Bossi ma andrà ai servizi sociali : La Procura ha firmato l'ordine di arresto per l'ex leader leghista ma contemporaneamente ha emesso un decreto di sospensione dando a Bossi un mese di tempo per decidere come scontare la pena. I suoi avvocati hanno già annunciato che chiederanno la misura alternativa dei servizi sociali in qualche associazione.Continua a leggere