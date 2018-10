Diabete | ecco il farmaco che controlla la glicemia e riduce il rischio di infarto e ictus

Il Diabete si cura con il pane : ecco l’alimento salutare e light a ridotto contenuto calorico che aiuta a stare in forma : Un’alimentazione leggera, sana e bilanciata è alla base del benessere e dell’equilibrio dell’organismo. Certi alimenti hanno poi la capacità di preservare la salute e di ridurre o prevenire alcune malattie: sono gli alimenti funzionali. Una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Padova ha dimostrato poi una correlazione tra l’assunzione regolare di pane funzionale a basso contenuto di carboidrati e arricchito con Beta-glucani e il ...

Diabete : è possibile scoprirlo 20 anni prima che inizi - ecco la caratteristica della glicemia alta : I primi segnali del Diabete di tipo 2 possono essere identificati più di 20 anni prima della diagnosi. Lo rivela una ricerca giapponese presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete (Easd) a Berlino, che ha esaminato 27 mila adulti non diabetici (età media di 49 anni) tra il 2005 e il 2016. “Poiché la maggior parte delle persone con il Diabete di tipo 2 attraversa lo stadio di pre-Diabete, i nostri ...

Diabete : ecco l’enzima che controlla la glicemia e protegge i muscoli : In occasione dell’European Association for the Study of Diabetes a Berlino, è stata presentata una ricerca condotta dall’Università di Roma Tor Vergat, grazie ad un travel grant della Società italiana di diabetologia: si è scoperto che l’enzima anti-ossidante perossiredossina-6 (Prdx6), noto per il suo ruolo nel controllo della glicemia, è anche in grado di proteggere dalla sarcopenia diabetica, cioè la perdita della massa ...

Diabete - glicemia alta : ecco il vaccino che abbassa i livelli di zucchero nel sangue : In passato era già stato dimostrato che il vaccino anti–tubercolosi con bacillo di Calmette-Guerin può ridurre i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con Diabete avanzato di tipo 1: ora, una nuova ricerca, presentata all’Assemblea annuale dell’Associazione europea per il Diabete a Berlino, ha svelato il meccanismo attraverso il quale questo vaccino può apportare benefici al sistema immunitario dei pazienti e ridurre i ...

Diabete - come tenerlo sotto controllo?/ Il "colesterolo buono" può essere utile - ecco come : Detassare la palestre, dieta meditarrena, cibo spazzatura, da sempre sono al centro della lotto contro il Diabete anche in età precoce. Ma come si può farlo con il "colesterolo buono"?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:53:00 GMT)

Diabete : il colesterolo “buono” tiene sotto controllo anche la glicemia - ecco la scoperta tutta italiana : Uno studio dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, condotto da giovani ricercatori, è stato presentato al congresso dell’Associazione per lo studio del Diabete in corso a Berlino, grazie a un ‘travel grant’ della Società italiana di diabetologia (Sid). Le lipoproteine Hdl (o colesterolo “buono“) si stanno rivelando sempre più utili per il nostro organismo: non solo rimuovono i grassi dalle arterie, ...

Perdere peso fa guarire dal Diabete tipo 2 - ecco come : Una ricerca presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, a Berlino, ha rilevato che Perdere peso può fare “guarire” dal diabete di tipo 2, una remissione che dipende dalla capacità delle cellule del pancreas che producono insulina di guarire e funzionare normalmente: lo studio mette in discussione l’attuale certezza scientifica secondo cui questa funzione delle betacellule del pancreas è ...

Alimenti : ecco la dieta che protegge da depressione - Diabete di tipo 2 - ipertensione e colesterolo alto : Una ricerca condotta dall’University College di Londra, pubblicata su “Molecular Psychiatry” ha concluso che la dieta mediterranea (a base di frutta e verdura, pesce, cereali, noci e olio d’oliva, poca carne e latticini) può avere effetti benefici sull’umore e aiutare a prevenire la depressione. I ricercatori hanno passato in revisione 41 studi scientifici sull’argomento pubblicati negli ultimi 8 anni: è ...

Diabete e glucosio : ecco cosa mangiare per abbassare i livelli di zuccheri nel sangue : Una ricerca pubblicata sul Journal of Dairy Science dall’università di Guelphe e quella di Toronto ha rilevato che mangiare latte, ricco di proteine, con i cereali, a colazione o dopo un altro pasto può essere utile contro il Diabete, perché riduce i livelli di zucchero nel sangue durante la giornata. “Lo studio conferma l’importanza del latte consumato a colazione per rallentare la digestione dei carboidrati e aiutare a ...

Ecco quando e per quanto tempo bisogna alzarsi dalla sedia per evitare il rischio Diabete e tumori : Secondo uno studio dell’Università di Otago (Nuova Zelanda), pubblicato su ‘Sports Medicine’, c’è una semplice soluzione contro i rischi della sedentarietà: alzarsi dalla sedia e muoversi per 2 minuti ogni mezz’ora. Brevi periodi di attività ripetuti regolarmente ridurrebbero le concentrazioni di zucchero e di insulina nel sangue fino a nove ore dopo il pasto. La ricerca ha esaminato 44 studi internazionali che ...

Diabete : ecco quale cibo potrebbe fungere da prebiotico e migliorare la regolazione della glicemia : Una migliore gestione della glicemia ha implicazioni per il Diabete e altre malattie metaboliche. Normalmente il glucosio è fornito dal cibo che mangiamo. L’insulina porta il glucosio dal sangue alle cellule. Il Diabete si verifica quando non c’è abbastanza insulina o quando l’insulina prodotta non è efficace, portando alti livelli di glucosio nel sangue. Il Diabete e il preDiabete contribuiscono a gravi malattie, come malattie cardiache e ...