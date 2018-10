Deraglia treno nel nord dell' India | almeno 5 morti

Deraglia treno a Rae Bareli morti e feriti : Incidente ferroviario nell’India del Nord. Almeno 5 persone sono morte e 35 sono rimaste ferite. Il disastro è avvenuto mercoledì

India : Deraglia treno - 5 morti : 7.06 Cinque persone sono morte e almeno 35 sono rimaste ferite questa mattina in seguito al deragliamento parziale di un treno nel Nord del paese: lo ha reso noto la polizia. L'incidente è avvenuto all'ingresso della stazione di Rae Bareli, circa 80 chilometri a sudovest di Lucknow, la capitale dello stato di Uttar Pradesh. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.

Treno Deraglia e finisce nel fiume [VIDEO] : Usa - Un Treno merci è deragliato nello stato dell’Iowa con ben 38 dei suoi 95 vagoni che sono andati a finire nel fiume Floyd. Le immagini dell’incidente sono state riprese da un drone e mostrano chiaramente la portata del deragliamento: all’interno dei vagoni vi erano prodotti a base di soia e sabbia. Non è ancora chiaro quali siano le cause del deragliamento, ma lo sceriffo della contea e il suo staff sono al lavoro per accertarle. ...

Deraglia treno della Matterhorn-Gotthard-Bahn - MGB - - nessun ferito :

Maltempo - treno Deragliato : “In corso la rimozione dei detriti” : “Procedono a ritmo serrato le operazioni di rimozione dei detriti sul binario e di ripristino dell’infrastruttura nei pressi di Montefiascone, sulla linea Orte-Viterbo dove a causa del Maltempo, nei pressi di un passaggio al livello, sono arrivati detriti sui binari e i primi due carrelli del locomotore di un treno regionale Viterbo-Roma sono deragliati, senza causare feriti”. Cosi’ in una nota Rfi. “Prevista per ...

Treno Deraglia sulla Viterbo-Orte-Roma : paura tra i 150 passeggeri a bordo : Treno deragliato sulla Viterbo-Orte-Roma . La motrice del regionale 7569, partito alle 6,08 dal capoluogo della Tuscia, è uscita dai binari questa mattina poco dopo la stazione di Zepponami, nel ...

Maltempo - treno Deraglia sulla Orte-Viterbo/ Ultime notizie - detriti su binari : paura per 150 viaggiatori : Maltempo, treno deraglia sulla Orte-Viterbo: fuori dai binari a causa dei detriti provocati dall'ondata di Maltempo. paura per 150 passeggeri, nessun ferito.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:34:00 GMT)