ilmattino

: Delitto di Fiumicino, avviso per omicidio al personal trainer di Maria - SmorfiaDigitale : Delitto di Fiumicino, avviso per omicidio al personal trainer di Maria -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) C'è un nome iscritto nel registro degli indagati per la morte diTanina Momilia , la 39enne diil cui corpo è stato trovato privo di vita in fosso di via Castagnevizza. Il nome sarebbe ...