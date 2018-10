Def | Salvini dopo vertice di governo | “Andiamo avanti | cresceremo più del 2%” Di Maio

Def - primi timori nel governo. Salvini e Di Maio : 'Ma cambiare sarebbe tradire i cittadini' : Le perplessità dei due vicepremier dopo il doppio no di Ups e Bankitalia al Documento di economia e finanza: 'Troppo ottimistica'. Il ministro Savona: 'Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare' -

Manovra - bocciatura per il Def Di Maio-Salvini : "Andiamo avanti" : L'Ufficio Parlamentare di Bilancio non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola "eccessivamente ottimistica". Lo ha sottolineato il presidente, Giuseppe Pisauro, in audizione alle Commissioni Bilancio. Dall'aumento dello spread registrato negli ultimi mesi, inoltre, deriva una maggiore spesa per interessi di 17 miliardi di euro tra il 2018 e il 2021. Segui su ...

L'oro di Salvini e il Deficit del governo balconista. Di cosa parlare stasera a cena : Salvini brucia le tappe, salta anche i colleghi di governi, prorompe al balcone (virtuale) e chiede L'oro alla patria. A fare i sovranisti si sa che va a finire così, ma, insomma, un po' di pazienza, non si corre così, con la dittatura precox si rovina tutto l'effetto. Però non è tutta colpa sua q

Def - Savona : “Salvini e Di Maio? Intemperanza verbale - ma responsabili. Nessuno vuole lasciare l’Ue” : I toni duri contro l’Europa di Salvini e Di Maio? “Una cosa è l’Intemperanza verbale, una cosa sono le responsabilità di governo. Sono consci di queste responsabilità, altrimenti saranno gli elettori a decidere”. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, nel corso di una conferenza stampa alla sede della Stampa estera a Roma. In merito alle elezioni Europee 2019: “Disponibile a sostenere M5s o Lega? Per ...