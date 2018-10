DEF | CNEL | deficit al 2 | 4% solo se transitorio

Manovra - nel DEF meno agevolazioni per una flat tax - pace fiscale in attesa di decreto - cittadini digitali e tagli di parlamentari e Cnel : La cosiddetta flat tax partirà già nel 2019, ma in maniera progressiva per evitare di avere un impatto pesante sui conti pubblici. Porterà in dote la revisione delle spese fiscali. Intanto scatteranno i controlli anti-evasione grazie al nuovo flusso di dati che verranno dall’avvio della fatturazione elettronica. La pace fiscale resta in attesa di decreto. Confermati quota 100 e sblocco del turn-over nella pubblica amministrazione. In ...