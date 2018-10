Decreto Genova | sindacati e Confindustria chiedono modifiche Cgil | “Inserire cassa

ilfattoquotidiano

: Continua il “complotto”. Cantone boccia #decretoGenova per rischio infiltrazioni mafiose. Niente trasparenza e molt… - Ettore_Rosato : Continua il “complotto”. Cantone boccia #decretoGenova per rischio infiltrazioni mafiose. Niente trasparenza e molt… - Agenzia_Ansa : Crollo ponte: #Cantone, lacuna dl, la mafia può infiltrarsi. L'allarme del presidente Anac che esprime 'dubbi e per… - sole24ore : Ponte Genova, Bucci: «Nel decreto mancano gli strumenti per riavere il ponte» -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La necessità di modificare ilmette d’accordo. Entrambi sono scesi in piazza a, con un presidio sotto la prefettura, per chiedere al governo misure concrete a sostegno della città dopo il crollo del ponte Morandi. Da un lato, Cisl e Uil lanciano l’allarme sui 45 milioni di euro che “mancano” per garantire laintegrazione in deroga ‘retroattiva’ ai circa 2.500 lavoratori senza ammortizzatori sociali delle piccole-medie aziende genovesi colpite direttamente dal collasso del viadotto a partire dal 14 agosto scorso per almeno tutto il 2019. “L’Inps sblocchi immediatamente le risorse”, è la richiesta del segretario regionale dellaFederico Vesigna. “Ci sarà certamente” la cig per la zona rossa di, “una misura ponte per i dipendenti in attesa della ...