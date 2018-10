Decreto Genova | Cantone | “Prevede la deroga al Codice antimafia | rischioso Imprese

Ponte di Genova - l'allarme di Cantone : 'Lacune nel Decreto - la Mafia può infiltrarsi' : 'Quella di cui ci occupiamo è certamente una delle più grandi commesse dell'ultimo periodo' e 'nell'obiettivo di garantire al Commissario regole certe, in puro spirito di collaborazione istituzionale, ...

Decreto Genova - Cantone : “C’è una lacuna nel testo. E’ rischioso : la mafia può infiltrarsi” : Nel Decreto Genova è prevista “la deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive”. Lo ha rilevato il presidente dell’Anac Raffaele Cantone in audizione alla Camera, segnalando una “lacuna” del testo. “Non ritengo – ha detto Cantone – di dover sottolineare i rischi insiti in tale omissione, soprattutto perché vi sono molte ...

Decreto Genova alla Camera. Cantone : : Ad essere ascoltato dai parlamentari delle commissioni Ambiente e Trasporti riunite in sede congiunta è il presidente di Anac, Raffaele Cantone. A seguire verrà audito il governatore Toti

Genova - il comitato degli sfollati contro il Decreto del governo : 'Sì ad Autostrade per rifare il ponte' : E sul Dl Genova ribadiscono che non sono presenti 'le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze'. Intanto è rrivato il via libera dei tecnici per il rientro per poche ore nelle proprie ...

Di Maio : Lunedì in cdm Decreto fiscale - 50 mln per sfollati Genova : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Decreto Genova - pieno di criticità : ecco perché rischia di essere riscritto : Ci sono voluti due mesi per scrivere e presentare il Decreto Genova dopo il tragico crollo del Ponte Morandi, ma potrebbe volerci molto meno perché venga riscritto da capo. All’indomani di una grande protesta organizzata a Roma, al grido di “Liberate la Valpolcevera”, l’area maggiormente colpita dal crollo del Ponte e della protesta piombata sul collo del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, Il sindaco di Genova Marco Bucci, che è ...

Il cuore di Toninelli non basta. Nel Decreto Genova sbagliato il nome del suo ministero : Anche nel caso ipotetico che tutte le forze politiche si trovassero d’accordo sul “decreto Genova” e volessero approvarlo senza cambiare nemmeno una virgola, questo non sarebbe possibile. A causa di due errori, infatti, il testo dovrà subire comunque almeno due modifiche. La prima riguarda Danilo To

Ponte di Genova - cambia il Decreto : sì alle grandi imprese : Non sono bastati 53 giorni. Il decreto per Genova, che ha impiegato quasi due mesi per vedere la luce, va riscritto. Da cima a fondo. Sparirà la norma, inserita dai 5Stelle, che impediva alla...

Il “Decreto Genova” deve essere riscritto? : Approvato con gran ritardo, secondo il commissario Bucci è pieno di cose che non vanno; il ministro Toninelli – che è stato contestato – ha detto che è stato «scritto col cuore» The post Il “decreto Genova” deve essere riscritto? appeared first on Il Post.

PONTE MORANDI - "BASTA BUGIE O BLOCCHIAMO GENOVA"/ Decreto - Bucci apre a 'terzo accesso' : Genova, ricostruzione PONTE MORANDI: Antitrust dà ragione al Governo, 'ok ad esclusione di Autostrade'. Ultime notizie, Castellucci rilancia.

Ponte Morandi - Antitrust : "Ok esclusione di Autostrade"/ Decreto Genova - Bucci "Demolizione dal 1 dicembre' : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, 'ok ad esclusione di Autostrade'. Ultime notizie, Castellucci rilancia.