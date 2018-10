Decreto Genova Cantone | c’è il rischio di infiltrazioni mafiose

Le cantonate sul Decreto Genova e le giravolte del M5s sullo spread. Di cosa parlare stasera a cena : Incartati e senza strategia, i principali esponenti del governo italiano stanno per portare in Europa la manovra più pazza della storia repubblicana. Stupefacente ma ben rappresentativo della situazione il disaccordo, pari a un nonnulla come un miliardo e cento milioni di euro, tra il ministro Giova

Decreto Genova - sindacati e Confindustria chiedono modifiche. Cgil : “Inserire cassa integrazione per chi lavora in zona rossa” : La necessità di modificare il Decreto Genova mette d’accordo sindacati e Confindustria. Entrambi sono scesi in piazza a Genova, con un presidio sotto la prefettura, per chiedere al governo misure concrete a sostegno della città dopo il crollo del ponte Morandi. Da un lato Cgil, Cisl e Uil lanciano l’allarme sui 45 milioni di euro che “mancano” per garantire la cassa integrazione in deroga ‘retroattiva’ ai ...

Decreto Genova - tutti i motivi per cui sarà riscritto : Il Decreto Genova ha bisogno di alcune urgenti modifiche. Genova ha bisogno in tempi stretti di un nuovo ponte, spaccata in due com’è dopo il crollo del ponte Morandi del 14 agosto....

Decreto Genova - Cantone : al commissario poteri senza precedenti : Il Presidente dell'Anac Raffaele Cantone,ha rilevato che sono troppi i poteri concessi al commissario per la ricostruzione del ponte di Genova, il sindaco Mario Bucci. 'Ho perplessità sulla ...

Morandi - Cantone : “Perplessità sul Decreto Genova. Deroghe al commissario senza precedenti - ma norme incerte” : Il decreto Genova? Dopo le critiche del commissario Bucci e le richieste di modifica e maggiori fondi, questa volta è Raffaele Cantone, il presidente dell’Anac (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) a esprimere le sue perplessità: “Condivido lo spirito, ma ho dei dubbi”, è la premessa di Cantone. Per poi evidenziare le criticità: “Con una disposizione, che credo sia senza precedenti si intende consentire al ...

Decreto Genova alla Camera. Cantone : «C’è il rischio di infiltrazioni mafiose» : Ad essere ascoltato dai parlamentari delle commissioni Ambiente e Trasporti è il presidente dell’Anticorruzione, Raffaele Cantone. Alle 9.30 è arrivato anche il commissario Toti

Cantone : "Dubbi su Decreto per GenovaC'è una lacuna - la mafia potrebbe infiltrarsi" : Il presidente dell'Autorità anticorruzione esprime le sue perplessità sul testo perché prevede "la deroga a tutte le norme extrapenali" che "comporta anche quella al Codice antimafia. Al commissario sono stati concessi poteri senza precedenti"

Decreto Genova - Cantone : “Prevede la deroga al Codice antimafia : rischioso. Imprese mafiose possono infiltrarsi” : Nel Decreto Genova è prevista “la deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive”. Lo ha rilevato il presidente dell’Anac Raffaele Cantone in audizione alla Camera di fronte alle commissioni Trasporti e Ambienti, segnalando una “lacuna” del testo. “Non ritengo – ha detto Cantone – di dover sottolineare i rischi insiti in tale ...

Ponte di Genova - l'allarme di Cantone : 'Lacune nel Decreto - la Mafia può infiltrarsi' : 'Quella di cui ci occupiamo è certamente una delle più grandi commesse dell'ultimo periodo' e 'nell'obiettivo di garantire al Commissario regole certe, in puro spirito di collaborazione istituzionale, ...

