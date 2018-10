Decreto Genova alla Camera Cantone

Genova - il comitato degli sfollati contro il Decreto del governo : 'Sì ad Autostrade per rifare il ponte' : E sul Dl Genova ribadiscono che non sono presenti 'le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze'. Intanto è rrivato il via libera dei tecnici per il rientro per poche ore nelle proprie ...

Di Maio : Lunedì in cdm Decreto fiscale - 50 mln per sfollati Genova : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Decreto Genova - pieno di criticità : ecco perché rischia di essere riscritto : Ci sono voluti due mesi per scrivere e presentare il Decreto Genova dopo il tragico crollo del Ponte Morandi, ma potrebbe volerci molto meno perché venga riscritto da capo. All’indomani di una grande protesta organizzata a Roma, al grido di “Liberate la Valpolcevera”, l’area maggiormente colpita dal crollo del Ponte e della protesta piombata sul collo del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, Il sindaco di Genova Marco Bucci, che è ...

Il cuore di Toninelli non basta. Nel Decreto Genova sbagliato il nome del suo ministero : Anche nel caso ipotetico che tutte le forze politiche si trovassero d’accordo sul “decreto Genova” e volessero approvarlo senza cambiare nemmeno una virgola, questo non sarebbe possibile. A causa di due errori, infatti, il testo dovrà subire comunque almeno due modifiche. La prima riguarda Danilo To

Ponte di Genova - cambia il Decreto : sì alle grandi imprese : Non sono bastati 53 giorni. Il decreto per Genova, che ha impiegato quasi due mesi per vedere la luce, va riscritto. Da cima a fondo. Sparirà la norma, inserita dai 5Stelle, che impediva alla...

Il “Decreto Genova” deve essere riscritto? : Approvato con gran ritardo, secondo il commissario Bucci è pieno di cose che non vanno; il ministro Toninelli – che è stato contestato – ha detto che è stato «scritto col cuore» The post Il “decreto Genova” deve essere riscritto? appeared first on Il Post.

PONTE MORANDI - "BASTA BUGIE O BLOCCHIAMO GENOVA"/ Decreto - Bucci apre a 'terzo accesso' : Genova, ricostruzione PONTE MORANDI: Antitrust dà ragione al Governo, 'ok ad esclusione di Autostrade'. Ultime notizie, Castellucci rilancia.

Ponte Morandi - Antitrust : "Ok esclusione di Autostrade"/ Decreto Genova - Bucci "Demolizione dal 1 dicembre' : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, 'ok ad esclusione di Autostrade'. Ultime notizie, Castellucci rilancia.

PONTE MORANDI - ANTITRUST : “OK ESCLUSIONE DI AUTOSTRADE”/ Decreto Genova - Bucci “mancano 140 milioni” : Genova, ricostruzione PONTE MORANDI: ANTITRUST dà ragione al Governo, "ok ad ESCLUSIONE di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Il Decreto Genova scritto col cuore e le conseguenze dello spread. Di cosa parlare stasera a cena : C'è poco da inventare, bisognerà ancora e di nuovo parlare di mercati, di finanza, di spread. Rinverdire i ricordi del 2011 e studiare, prepararsi se la cena è particolarmente impegnativa, su che cos'è e come funzione lo Esm (il meccanismo europeo di stabilità), che sta diventando, ahinoi, i punto c

Cosa ha detto l'Antitrust sul Decreto Genova : Roma, 8 ott., askanews, - l'Antitrust 'promuove' il decreto Genova. In una audizione davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera che stanno esaminando il segretario generale dell'...

Decreto Genova - ora serve monitorare e prevenire. Ed è una sfida che possiamo vincere : Il Decreto Genova ha istituito l’Archivio informativo nazionale delle opere pubbliche, che proprio in questi giorni è stato illustrato dal corpo dei Vigili del fuoco presso l’Istituto superiore antincendi (Isa), all’interno del Forum Technology for All: una tre giorni dedicata all’innovazione tecnologica per i territori. C’è voluta la tragedia del Ponte Morandi perché finalmente si implementasse un serio monitoraggio delle nostre infrastrutture, ...

Genova - fischi e urla : «Risposte - non elemosine» Toti : spero Decreto sia scritto col cervello Video | Foto : fischi e contestazioni alla marcia dei Comitati. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: «Siamo qui per ascoltare». Il governatore della Regione Liguria: «Speriamo che il decreto sia a prova di ricorsi»

Genova - protestano gli sfollati. Bucci a Roma per modificare Decreto | : A quasi due mesi dal crollo del ponte Morandi, residenti e commercianti scendono in piazza per chiedere certezze sul loro futuro: "Vogliamo risposte non elemosina". Toninelli: "decreto sarà migliorato"...