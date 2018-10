ilfattoquotidiano

: FQ: Davigo: “Finanziamento pubblico partiti? Abolirlo è stato un errore. Daspo per corrotti? Non serve a niente”… - MPenikas : FQ: Davigo: “Finanziamento pubblico partiti? Abolirlo è stato un errore. Daspo per corrotti? Non serve a niente”… - fattoquotidiano : Davigo: “Finanziamento pubblico partiti? Abolirlo è stato un errore. Daspo per corrotti? Non serve a niente” -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) “Finanziamentoai? Penso che siaun, perché in questo modo si è data la stura al finanziamento privato o a chi ha i soldi di suo. Tuttavia, il vero problema di fondo è la mancanza di regolamentazione giuridica dei“. Sono le parole di Piercamillo, magistrato e membro togato del Csm, rispondendo a una domanda del direttore dell’Espresso, Marco Damilano, nel corso di Dimartedì (La7).spiega: “Oggi all’interno deiavviene qualunque cosa, senza che nessuno possa dire niente. Noi abbiamo avuto ben due segretari di partito che, messi in minoranza, hanno espulso la maggioranza degli iscritti. Sono cose fantastiche”. Il magistrato si pronuncia anche sull’annuncio del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio: “Sei anni di galera per chi fa il furbo sul reddito di cittadinanza? ...