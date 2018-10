Davide Lippi a Radio Marte | “Il Napoli puntava su Politano | confido in Caprari”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) intervenuto ai microfoni di, il procuratoreha parlato del suo assistito Matteo: “A gennaio ilha fatto di tutto e di più per prenderee io ho fatto il massimo per aiutarlo, poi ci sono stati molti problemi col Sassuolo. Ilera anche disposto a spendere una cifra importantissima per, poi l’operazione non è andata in porto perchè il Sassuolo aveva troppo bisogno di lui ed infatti è stato determinante per la salvezza. A luglio pure si è fatto sotto, ma l’Inter si è mossa prima“.è anche l’agente di Caprari, alla prima convocazione in Nazionale: “Da lui mi aspetto tantissimo e spero possa esplodere quest’anno. La convocazione è una soddisfazione enorme, ma può fare meglio con la Sampdoria e magari anche con la Nazionale. Ilera interessato anche a Caprari e non è ...