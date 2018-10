: Attacco a Facebook, i nostri dati in vendita sul dark web a 3 euro - sole24ore : Attacco a Facebook, i nostri dati in vendita sul dark web a 3 euro - Agenzia_Ansa : #Facebook, dati sul dark web a 3 euro. Si stima che nostra intera vita digitale valga più di 800 euro | #ANSA - amorecapoeiraH : RT @makkox: nel silenzio social, milioni di attivisti spulciano wiki, blog, dark web, vecchi post su myspace, alla ricerca di un qualsiasi… -

Un franco-israeliano è stato condannato negli Usa a 20di carcere per aver venduto stupefacenti sulweb, dove è conosciuto con lo pseudonimo di "". Gan Vallerius, il suo vero nome, a giugno si era dichiarato colpevole di traffico di droga e riciclaggio di denaro davanti a un giudice federale a Miami, in Florida, che ora lo ha 36è stato citato in giudizio per aver venduto vari farmaci - tra cui oppiacei come ossicodone- sulla una delle principali piattaforme delweb.(Di mercoledì 10 ottobre 2018)