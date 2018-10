Da Rudic a Velasco l' eterno ritorno dei santoni azzurri

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Visti da vicino, ascoltati, raccontati dai giocatori, sono magnetici.sono tornati, erano formidabili una trentina d'anni fa, assieme ad Arrigo Sacchi. Manca giusto il fusignate, ecco, che da quando si dimise al Parma, per ansia, ha scelto di sferzare in tv. Anche Ratko e Julio, sferzano ancora, ma in piscina e sul parquet.Visto alla Sciorba di Genova, per l'amichevole All star di pallanuoto, il croato è impressionante, per stazza e autoritarismo, con i baffi di sempre, solo imbiancati.è tornato a sorpresa, alla Pro Recco, vincitrice di 13 scudetti in sequenza e di 8 Champions in 15 anni, ma di una sola nelle ultime 6 stagioni. Da giocatore,giocò in sole 2 squadre, fu bandiera slava per 12 stagioni, poi ct di 5 nazionali, con 4 ori olimpici; memorabile il successo con glia Barcellona '92, dopo 3 supplementari, sulla Spagna. "In questo quarto di ...