Da quando tu non ci sei più I miss my baby like a fool | il nuovo singolo di Brigida

Torna Titanic dopo 20 anni al cinema : ecco quando vederlo e 5 curiosità che non tutti sanno [GALLERY] : 1/13 ...

“quando ho detto a Stella che il suo papà non c’era più”. Il racconto choc di Carlotta Mantovan sulla morte di Fabrizio Frizzi : La morte di un parente o di un grande amore non è una cosa che passa in fretta e questo Carlotta Mantovan lo sa benissimo: “Non è una fase serena, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella”. È proprio Carlotta a rompere un lungo silenzio iniziato con la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. A darle forza la figlia Stella e l’affetto delle persone: “Lei è tutta la mia vita – ha spiegato in ...

Benicio Del Toro : «quando dicevano che ero alcolizzato e da Hollywood non mi chiamavano più» : Soldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro«Dopo Paura e delirio a Las Vegas non ho trovato lavoro per un bel po’. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. I registi non mi prendevano in considerazione. Parlavano solo di quanto io fossi ingrassato. In effetti, ero ingrassato per il film ...

Bolsonaro - in Brasile hanno vinto i delusi. quando niente funziona la ragione non conta più : È un fenomeno conosciuto benissimo ormai da decenni. Se ne occupa la psicologia e se ne parla anche nei workshop di grandi aziende, specie quelli relativi al commerciale, alle vendite, al marketing. Lo so per esperienza diretta. Ovvero le motivazioni di acquisto sono perlopiù emotive e del tutto irrazionali. E questo vale per tutto. Dalla scelta del partner al corso di studi, dal tipo di lavoro preferito all’acquisto di una giacca. Questa ...

Benicio Del Toro : «quando dicevano che ero alcolizzato e da Hollywood non mi chiamavano più» : Soldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del ToroSoldado: il film di Stefano Sollima con Benicio Del Toro«Dopo Paura e delirio a Las Vegas non ho trovato lavoro per un bel po’. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. I registi non mi prendevano in considerazione. Parlavano solo di quanto io fossi ingrassato. In effetti, ero ingrassato per il film ...

Fondotinta : gli errori da non fare quando lo scegli : Partiamo dalle basi: come scegliere il FondotintaPartiamo dalle basi: come scegliere il FondotintaPartiamo dalle basi: come scegliere il FondotintaPartiamo dalle basi: come scegliere il FondotintaPartiamo dalle basi: come scegliere il FondotintaPartiamo dalle basi: come scegliere il FondotintaPartiamo dalle basi: come scegliere il FondotintaPartiamo dalle basi: come scegliere il FondotintaPartiamo dalle basi: come scegliere il FondotintaPartiamo ...

Libero Gioveni - Messina-Palazzo Zanca - : 'Da quando è iniziato questo anno scolastico - i bambini affetti da disturbi psico-fisici non ... : Il consigliere comunale del Partito Democratico a Palazzo Zanca, Libero Gioveni in un suo documento inoltrato oggi ha scritto : 'da quando è iniziato questo anno scolastico, i bambini affetti da ...

Pd - Gentiloni : "Non si sa quando sarà il congresso - ma serve subito un argine ai populisti" : "Avremo, non si sa quando, un congresso, ma intanto serve un argine. Il Pd discuterà e sceglierà la sua leadership, cambierà molte cose, troverà il suo assetto, ci vorrà del tempo ma l'argine che ...

Prodi : «Le regole Ue vanno rispettate anche quando non sono intelligenti» : «Rules are rules: le regole sono le regole» . Parlando davanti a migliaia di avvocati riuniti a Roma da tutto il mondo per la conferenza internazionale Iba 2018, International bar association, , Romano Prodi non ha dubbi: «Le regole di bilancio europee

Sky - Ancelotti : 'quando hai giocatori seri non corri alcun rischio a cambiare qualcosa' : Dopo la gara Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: 'Quella di oggi era una partita non semplice ma siamo stati bravi. Complimenti ai miei giocatori anche se abbiamo sbagliato qualche occasione da gol nel complesso ...

Maradona : il rapporto con il figlio è cambiato da quando è diventato nonno : In che rapporti sono oggi Diego Armando Maradona e il figlio Il figlio di Diego Armando Maradona è tornato in tv. È stato ospite di Barbara d’Urso, a Domenica Live, insieme alla moglie Nunzia e al figlio Diego Matias, nato sei mesi fa. Maradona Senior è diventato dunque nonno e, nonostante la distanza, il rapporto […] L'articolo Maradona: il rapporto con il figlio è cambiato da quando è diventato nonno proviene da Gossip e Tv.

Il giornalista Jamal Khashoggi è morto - ma non si sa bene dove e quando. Scambio di accuse Turchia-Arabia Saudita : Il giallo del giornalista scomparso si sta trasformando in scontro diplomatico tra Turchia e Arabia Saudita. Jamal Khashoggi, 59 anni, il giornalista di origini saudite scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato del suo Paese, a Istanbul, sarebbe stato ucciso all'interno dell'edificio. A dare la notizia è la Reuter che cita fonti turche. Una versione, quella dell'agenzia britannica, sostenuta anche dal Washington Post, ...

Papa Francesco : no a populismi - quando si è chiusi non si va avanti : "Oggi sono di moda i populismi, che non hanno niente a che vedere con il 'popolare': il popolare è la cultura del popolo, e la cultura del popolo si esprime nell'arte, si esprime nella festa: ogni ...

Giro dell’Emilia 2018 – De Marchi ammette : “fuga? Non era preparata - ecco quando ho capito di potercela fare” : Alessandro De Marchi rivela qualche dettaglio in più sulla strategia utilizzata per il successo nel Giro dell’Emilia: il ciclista azzurro ammette di aver usato l’istinto Alessandro De Marchi ha trionfato nella 101ª edizione del Giro dell’Emilia. Il ciclista della BMC si è imposto, sulle strade emiliane, davanti a Uran e Teuns. De Marchi è stato autore di un attacco da lontano, in grado di risultare sorprendente e decisivo ...