Da Lopetegui a Kovac e Mourinho anche i big rischiano il posto

Real Madrid - Lopetegui spaventa l’Inter : “Perez è stato chiaro su Modric. La ribellione di Kovacic? Ecco la verità” : L’allenatore del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Luka Modric, sottolineando come Perez sia stato chiaro sulla sua permanenza Continua a tenere banco in casa Real Madrid il futuro di Luka Modric, il centrocampista croato ha intenzione di chiudere la sua esperienza in Spagna dopo un colloquio con Florentino Perez. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV La situazione resta in continuo divenire, anche se Lopetegui ha ...