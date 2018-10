Cruciani duro su Balotelli | “milionario | altro che discriminato” | la replica di

sportfair

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Giuseppecontroe viceversa: il conduttore radiofonico parla del calciatore a ‘Matrix’ e l’attaccante del Nizzaalle sue dichiarazioni sui social Giuseppeparla di Marioe della sua situazione d’immigrato in Italia. Il calciatore, che ha sempre sostenuto di essersi trovato in difficoltà nel nostro Paese prima di ottenere la cittadinanza italiana, è stato contraddetto dal conduttore radiofonico che ha detto la sua opinione sulla faccenda. “ha fatto una bella battuta su Salvini, ma ha detto anche che i suoi primi 18 anni in Italia sono stati terribili perchè non era cittadino italiano. – ha sentenziato– In realtànon ha subito nessun torto in questi anni in cui non aveva il passaporto, ma era perfettamente integrato e l’Italia oltre ai suoi talenti lo hanno ...