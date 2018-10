Crollo ponte | Toti alla Camera chiede più risorse

Crollo ponte Morandi - Autostrade avvia erogazione nuovo contributo a famiglie : Autostrade per l'Italia ha avviato da oggi 10 ottobre l'erogazione di un nuovo contributo economico a fondo perduto a favore delle famiglie che, nelle ore immediatamente successive al Crollo del Ponte ...

Crollo ponte - Toti : risorse Dl inadeguate : 11.03 "E' inutile fare l'assalto alla diligenza" ed "è nota la situazione del bilancio dello Stato e inoltre il dl si discute in contemporanea con la legge di stabilità.Ma il volume di danno della comunità di Genova è molto superiore a quanto previsto dal decreto." Così il governatore ligure Giovanni Toti in audizione di fronte alle Commissione trasporti e ambiente della Camera. E ancora: "Sono dotazione che non soddisfano le esigenze larghe ...

Crollo ponte - Cantone : può entrare mafia : 10.25 Nel decreto Genova è prevista "la deroga a tutte le norme extrapenali" che "comporta anche la deroga al Codice Antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive". Così il presidente Anac Cantone in audizione alla Camera, notando una "lacuna" del testo. "Non ritengo -dice Cantone- di dover sottolineare i rischi insiti in tale omissione, soprattutto perché vi sono molte attività connesse alla ricostruzione (movimento terra, ...

Crollo ponte Morandi - Cantone : 'La mafia può infiltrarsi nella ricostruzione a Genova' - : Il presidente dell'Anac durante la sua audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera sul dl: "Comporta deroghe a Codice antimafia e disciplina sulle interdittive. Troppi poteri al ...

Crollo ponte : Cantone - alcune perplessità : ANSA, - ROMA, 10 OTT - "Con una disposizione che credo sia senza precedenti, la deroga a tutte le norme dell'ordinamento italiano, ad esclusione di quelle penali, si intende consentire al Commissario ...

Ponte sul Tagliamento - pilone sotto esame : sospetto cedimento/ Psicosi dopo il Crollo di Genova : Ponte sul Tagliamento, rischio cedimento strutturale? Segnalazione al 115, intervengono squadre speciali, gli automobilisti avevano rilevato oscillazioni anomale(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:09:00 GMT)

Crollo Genova - Azzurri a Ponte Morandi per omaggio a vittime : Genova, 9 ott., askanews, - A Genova la Nazionale italiana di calcio, guidata dal ct Roberto Mancini, ha depositato una corona di fiori davanti a quel che resta di Ponte Morandi per rendere omaggio ...

Crollo ponte : Titi - bel gesto Azzurri : ANSA, - GENOVA, 9 OTT - "La presenza della nazionale sotto il ponte Morandi ha un valore simbolico, è un bel gesto di solidarietà che testimonia la generosità della squadra e del suo ct, ma è anche un ...

Crollo ponte Genova - l’ok dai tecnici per i ‘traslochi degli sfollati’ : “Il rientro sarà una corsa contro il tempo” : E’ stato effettuato un sopralluogo tecnico questo pomeriggio in via Porro di VVf e protezione civile con i referenti di ogni condominio della zona rossa e alla ditta che con i montacarichi coadiuverà il rientro temporaneo degli abitanti negli edifici sfollati. Ogni famiglia avrà a disposizione due ore con accessi di due persone per nucleo familiare in contemporanea per sei appartamenti alla volta. “Contiamo di terminare in 30-35 ...

Crollo ponte a Genova - gip riapre parte strada sotto moncone - Sfollati : 'Meglio far ricostruire ad Autostrade' : Via 30 Giugno a Genova, la strada che passa sotto il ponte Morandi , può riaprire. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del Commissario per l'emergenza e presidente della ...

Ponte Morandi - il Crollo ha causato danno da 116 milioni di euro al settore autotrasporti : Il crollo del Ponte Morandi ha causato un danno economico al settore degli autotrasporti da 116 milioni di euro, ovvero due milioni al giorno dal 14 agosto a oggi. È quanto emerge da una stima di ...

Crollo ponte Morandi - oltre 116 milioni di danni per autotrasportatori - : La stima dell'Isfort riguarda le aziende che transitano quotidianamente dal nodo Genova. "Ma - spiega Conftrasporto - si tratta di una somma che aumenta ogni giorno perché il calcolo va basato su ...