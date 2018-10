Cristiano Ronaldo | ' ' Il Real Madrid lo convinse a pagare la Mayorga' '

La difesa di Cristiano Ronaldo : "Carte manipolate - nessuna ammissione di colpa" : Lo sostiene Peter S. Christiansen, il 'principe del foro' statunitense che difende il portoghese nel caso del presunto stupro avvenuto nel 2009

Accuse di stupro per Cristiano Ronaldo : la polizia di Las Vegas conferma che il calciatore verrà sentito : Alla fine è arrivata la conferma ufficiale anche da parte della polizia statunitense: Cristiano Ronaldo sarà interrogato in merito alle Accuse di violenza sessuale presentate ai suoi danni dalla ex modella Kathryn Mayorga. Il fascicolo sul caso è stato riaperto settimana scorsa, ma non è stata ancora fissata una data per la sua deposizione. Un giornalista del tabloid inglese Mirror ha raccolto le dichiarazioni di un portavoce della polizia ...

Cristiano Ronaldo e lo stupro - la clamorosa ombra del 'complotto contro la Juventus' : Su Cristiano Ronaldo e l'accusa di stupro si è letto e scritto di tutto e spesso in un clima da ultrà juventini e anti-juventini. Come giustamente nota il Fatto quotidiano , la bufala maggiore è ...

Cristiano Ronaldo - la polizia di Las Vegas smentisce Der Spiegel : “Sullo stupro abbiamo le stesse prove del 2009”. Poi conferma : “Lo interrogheremo” : “Non è sparito niente. abbiamo le stesse prove del 2009. Il vestito c’è? Non entro nei particolari”. Così il portavoce della polizia di Las Vegas, Jacinto Rivera, rispondendo alle domande dell’emittente televisiva portoghese McTv, ha smentito le indiscrezioni uscite sul settimanale tedesco Der Spiegel. Secondo il giornale, infatti, ogni prova del presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathryn Mayorga, sarebbe ...

Cristiano Ronaldo e lo stupro - 'frasi manomesse e notizie post-datate'. Kathryn Mayorga - accusa brutale : 'frasi manomesse e notizie post-datate'. Su Cristiano Ronaldo e il presunto stupro di Kathryn Mayorga il Fatto quotidiano imbastisce il solito clima da caccia alle streghe in versione #metoo . Il ...

Raffaella Fico in difesa di Cristiano Ronaldo : Raffaella Fico parla dopo lo scandalo dei presunti abusi, che avrebbe coinvolto il calciatore Ronaldo avrebbe parlato della sua storia d’amore con Cristiano Ronaldo. Le accuse rivolte al campione avrebbero preso del tutto alla sprovvista Raffaella, che invece avrebbe dedicato all’ex parole molto dolci. Ecco cosa ha detto Raffaella Fico intervistata a “Un giorno da pecora”: «Sono stata fidanzata undici mesi con Cristiano Ronaldo, ai ...

Cristiano Ronaldo ACCUSATO DI STUPRO DA KATHRYN MAYORGA/ Ultime notizie - "Il Real Madrid lo spinse a pagarla" : CRISTIANO RONALDO ACCUSATO di STUPRO da KATHRYN MAYORGA. Ultime notizie, estradizione in Usa per l'attaccante della Juventus? "Non è imputato", rivela la Polizia di Las Vegas(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - la mamma su Instagram : 'Siamo cone te - andrà tutto bene' : 'Anche se lontani, siamo con te. tutto andrà bene. Dio è grande'. Maria Dolores Alveiro torna a schierarsi al fianco del figlio, Cristiano Ronaldo, postando queste parole su Instagram. Prima tifosa ...

Stupro Cristiano Ronaldo : “il Real Madrid spinse CR7 a pagare Kathryn Mayorga” : Sarebbe stato il Real Madrid a convincere Cristiano Ronaldo a siglare il patto di riservatezza con la modella americana Kathryn Mayorga che lo accusa di violenza sessuale. E’ quanto sostiene il quotidiano portoghese ‘Correio da Manha’. Il giocatore sarebbe dunque stato contrario a corrispondere i 375mila dollari alla modella per l’episodio avvenuto in un hotel di Las Vegas 9 anni fa mentre il club Madridista avrebbe ...

Cristiano Ronaldo - dal Portogallo : "Fu il Real Madrid ad obbligarlo a pagare la Mayorga" : La prima pagina del Correio da Manha Cristiano Ronaldo firmò l'accordo con Kathryn Mayorga nel 2010, impegnandosi a pagare un indennizzo alla donna, su pressione del Real Madrid. È l'indiscrezione ...

Cristiano Ronaldo - stampa portoghese : il Real Madrid spinse perchè pagasse la modella : Ci sarebbe il Real Madrid dietro il patto di riservatezza siglato nove anni fa da Cristiano Ronaldo con Kathryn Mayorga, la modella americana che lo accusa di stupro. Lo sostiene il quotidiano ...

Cristiano Ronaldo ed il patto di riservatezza fatto firmare a Kathryn Mayorga : “fu il Real Madrid a volerlo” : Cristiano Ronaldo fu spinto dal Real Madrid al patto di riservatezza con Kathryn Mayorga? La nuova indiscrezione sul ‘caso CR7’ dalla stampa portoghese Cristiano Ronaldo sarebbe stato spinto dal Real Madrid a far firmare a Kathryn Mayorga il patto di riservatezza dopo il presunto stupro avvenuto nel 2009 a Las Vegas. È questo quanto emerge dalle informazioni divulgate del quotidiano portoghese Correio da Manha. L’accordo ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie - estradizione in Usa? "Non è imputato" : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga. Ultime notizie, estradizione in Usa per l'attaccante della Juventus? "Non è imputato", rivela la Polizia di Las Vegas(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Stupro Cristiano Ronaldo - l’orgia ed i nuovi particolari shock : “sulle mutandine di Kathryn…” [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per quanto riguarda la vita privata dell’attaccante Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese protagonista con la maglia bianconera ma deve anche fare i conti con pesanti accuse, dopo quelle della modella Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata violentata, spuntano altre tre donne, una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda di essere stata “ferita” e la terza di aver firmato ...