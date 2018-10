Cristiano Ronaldo ed il presunto stupro | parla la polizia di Las Vegas | “ecco quanto sta

Non ci sono prove scomparse - nell’indagine su Cristiano Ronaldo : Lo ha detto la polizia di Las Vegas, mentre si parla – senza grandi dettagli – di altre accusatrici The post Non ci sono prove scomparse, nell’indagine su Cristiano Ronaldo appeared first on Il Post.

Caso Cristiano Ronaldo : 'Le prove sono qui a Las Vegas' : NEW YORK - Non sarebbero spariti. Né il verbale né gli indumenti che Kathryn Mayorga avrebbe consegnato alla polizia il giorno dopo la presunta violenza sessuale. Il portavoce del Dipartimento di ...

Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo : «Con me è sempre stato un gentiluomo» : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e social«Con me è sempre stato un vero gentiluomo». A difendere Cristiano Ronaldo scende in campo anche Raffaella Fico. Per il calciatore della Juventus sono giorni difficili, dopo le accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga, a cui adesso di aggiungerebbero quelle di tre altre donne. L’aggressione, secondo Mayorga, ...

Le notizie del giorno – Il caso Cristiano Ronaldo e la sentenza di Serie B : Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma il calciatore portoghese deve fare i conti anche con qualche problema extra-calcistico. Spuntano infatti altre tre donne che accusano il calciatore di molestie, dopo quelle della modella Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata violentata, spuntano altre tre donne, una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda ...

Cristiano Ronaldo : 3 donne lo accusano/ Portavoce Polizia di Las Vegas : "CR7 sarà interrogato" : Cristiano Ronaldo accusato di stupro, la lettera di Kathryn Mayorga. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 22:25:00 GMT)

Raffaella Fico : "Cristiano Ronaldo? Un vero gentiluomo" : “Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano Ronaldo, ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d'amore”. Lo dice Raffaella Fico, che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1, il programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.prosegui la letturaRaffaella Fico: "Cristiano Ronaldo? Un vero gentiluomo" pubblicato su Gossipblog.it 09 ottobre 2018 22:09.

Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo : la rivelazioni della showgirl dopo le accuse : Raffaella Fico stupida dalle accuse contro Cristiano Ronaldo Raffaella Fico è intervenuta con fermezza sulle ultime accuse a Cristiano Ronaldo. Le parole della showgirl sono state chiare e capitano senz’altro in un momento di forte stress emotivo per il calciatore. La Fico ha fatto intendere neanche troppo velatamente che il calciatore ora passato alla Juve è […] L'articolo Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo: la rivelazioni ...

MIRIANA TREVISAN/ Dalla parte di Cristiano Ronaldo? "Ognuno elabora il dolore a modo suo" (La Vita in Diretta) : MIRIANA TREVISAN a La Vita in Diretta: dopo l'oblio la bufera per le presunte molestie subite. Oggi la showgirl è ospite del programma condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:25:00 GMT)

Cristiano Ronaldo : 3 DONNE LO ACCUSANO/ Ruby smentisce - Raffaella Fico “Eravamo fidanzati - un gentiluomo" : CRISTIANO RONALDO accusato di stupro, la lettera di Kathryn Mayorga. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:53:00 GMT)

Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo : “siamo stati fidanzati 11 mesi - queste accuse mi stupiscono” : Raffaella Fico ha parlato della sua love story con Cristiano Ronaldo, il quale si è comportato sempre da galantuomo con la showgirl italiana “Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano Ronaldo, ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d’amore“. Lo dice Raffaella Fico, che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1, il programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quindi si è stupita ...

Ecco tutte le donne di Cristiano Ronaldo : sono super sexy [GALLERY] : 1/9 Foto Instagram Georgina ...

Caso molestie - Ruby : "Io con Cristiano Ronaldo? E' una fake news" : Milano, 9 ottobre 2018 - " Io con Ronaldo? E' una fake news ". Karima El Mahorough, meglio nota come Ruby, smentisce attraverso il suo avvocato Paola Boccardi, di avere avuto un rapporto sessuale con ...

Griezmann : 'Il Pallone d'oro lo merita un giocatore francese. Mbappé? Mi ricorda Cristiano Ronaldo' : Siamo stati campioni del mondo, facciamo parte della miglior squadra del mondo, in questa squadra ci deve essere il miglior giocatore del mondo. È quello che penso, il premio dovrebbe andare ad un ...

Cristiano Ronaldo : altre 3 donne lo accusano/ Ultime notizie - spunta Ruby ma lei smentisce “Mai rifiutato" : Cristiano Ronaldo accusato di stupro, la lettera di Kathryn Mayorga. Ultime notizie, la donna che accusa Cr7 scrive: "Vorrei che tutti sapessero chi sei"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:02:00 GMT)