CRISTIANO RONALDO ACCUSATO DI STUPRO DA KATHRYN MAYORGA Ultime notizie | Il Real

CRISTIANO RONALDO - la mamma su Instagram : 'Siamo cone te - andrà tutto bene' : 'Anche se lontani, siamo con te. tutto andrà bene. Dio è grande'. Maria Dolores Alveiro torna a schierarsi al fianco del figlio, Cristiano Ronaldo, postando queste parole su Instagram. Prima tifosa ...

Stupro CRISTIANO RONALDO : “il Real Madrid spinse CR7 a pagare Kathryn Mayorga” : Sarebbe stato il Real Madrid a convincere Cristiano Ronaldo a siglare il patto di riservatezza con la modella americana Kathryn Mayorga che lo accusa di violenza sessuale. E’ quanto sostiene il quotidiano portoghese ‘Correio da Manha’. Il giocatore sarebbe dunque stato contrario a corrispondere i 375mila dollari alla modella per l’episodio avvenuto in un hotel di Las Vegas 9 anni fa mentre il club Madridista avrebbe ...

CRISTIANO RONALDO accusato di stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie - estradizione in Usa? "Non è imputato" : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga. Ultime notizie, estradizione in Usa per l'attaccante della Juventus? "Non è imputato", rivela la Polizia di Las Vegas(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Stupro CRISTIANO RONALDO - l’orgia ed i nuovi particolari shock : “sulle mutandine di Kathryn…” [DETTAGLI] : Sono giorni caldissimi per quanto riguarda la vita privata dell’attaccante Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese protagonista con la maglia bianconera ma deve anche fare i conti con pesanti accuse, dopo quelle della modella Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata violentata, spuntano altre tre donne, una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda di essere stata “ferita” e la terza di aver firmato ...

Vittorio Feltri a gamba tesa sul caso CRISTIANO RONALDO : “impossibile che un marcantonio come lui aggredisca una sciacquetta” : Vittorio Feltri commenta il caso che vede nella bufera Cristiano Ronaldo, il portoghese è accusato di stupro da Kathryn Mayorga Il giornalista e direttore di ‘Libero’ Vittorio Feltri è noto per non mandarle a dire nei suoi editoriali. Il 75enne bergamasco non si è risparmiato duri attacchi neanche sul ‘caso Cristiano Ronaldo’, per cui ha palesato la sua opinione in un articolo di ‘TuttoSport’. Feltri, ...

CRISTIANO RONALDO - Raffaella Fico : “Siamo stati insieme 11 mesi - un vero gentiluomo. : “Sono stata fidanzata con lui 11 mesi e posso dire che Cristiano è un ragazzo normale, tranquillo, semplice”. Raffaella Fico è intervenuta ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radio1 per difendere Cristiano Ronaldo, l’attaccante della Juventus accusato di stupro da diverse ragazze, con cui ha avuto una love story nel 2009. “Ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d’amore”, racconta l’ex gieffina, sottolineando che ...

CRISTIANO RONALDO ed il presunto stupro - parla la polizia di Las Vegas : “ecco quanto sta accadendo” : Cristiano Ronaldo accusato di un presunto stupro da Kathryn Mayorga, tornata all’attacco dopo diversi anni spinta dal suo avvocato Il caso Cristiano Ronaldo si arricchisce di un nuovo capitolo. La polizia di Las Vegas è tornata a farsi sentire, chiarendo la posizione di CR7 il quale al momento non è indagato: “molto probabilmente Ronaldo verrà sentito, ma come persona interessata ai fatti, non come incriminato. Non c’è ...

Le notizie del giorno – Il caso CRISTIANO RONALDO e la sentenza di Serie B : Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma il calciatore portoghese deve fare i conti anche con qualche problema extra-calcistico. Spuntano infatti altre tre donne che accusano il calciatore di molestie, dopo quelle della modella Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata violentata, spuntano altre tre donne, una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda ...