Crisi con Gerò | Simona Ventura rompe il silenzio | Il nostro rapporto tra amicizia e

La Crisi più lunga e la Dottrina Mattarella. Un libro dell'Agi sul 4 marzo e la nascita del governo Conte : La storia della crisi più lunga della Repubblica, simbolo di un momento di passaggio del nostro paese, e le scelte di Sergio Mattarella, capo dello Stato giunto a metà del suo mandato. In una lunga cronaca raccontata dalla cronista politica dell'Agi Barbara Tedaldi, che ha seguito per l'agenzia il Quirinale in quelle settimane, si ripercorrono tutti i passaggi che hanno portato dalle elezioni del 4 marzo alla nascita del ...

DEF - TRIA : “ABBASSARE TONI CON UE” - E SPREAD CALA FINO A 299/ Manovra - Mef : “Governo non prevede gravi Crisi” : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:36:00 GMT)

Umbria - la ricetta della Cisl contro Crisi e spopolamento : 'Serve il reddito di transizione' : Una regione, l'Umbria, che per Sbarra è affetta da un "male oscuro" che può essere guarito solo con l'impegno di tutti: dal mondo istituzionale a quello politico, mettendo in pratica politiche serie ...

Manovra - Tria : deficit strutturale tornerà a scendere con Pil a livelli pre Crisi : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolineando che le manovre di riduzione del deficit non sono riuscite finora a ridurre il rapporto debito/pil.

Le Pen : 'Italia fuori da euro? Per Salvini ora non è priorità' - 'Crisi economica colpa dell'austerity' : "Il mondo sta voltando le spalle alla globalizzazione selvaggia e sta capendo che forse il Rassemblement National, la Lega e altri avevano ragione da anni e avevano fatto la buona diagnosi e dato le ...

Il governo è un Robin Hood al contrario : la Crisi del Brasile : SAN PAOLO - Alvaro Pinheiro aspira a una nuova vita: a cinquantatrè anni ha da poco messo fine a una carriera lanciatissima che lo aveva portato in giro per il mondo con varie multinazionali, tra le quali Chevron, Procter & Gamble e DuPont.

Serie A - Tonelli lancia la Sampdoria. Atalanta in Crisi nera : è la quinta sconfitta : L' Atalanta perde in casa contro la Sampdoria e continua il suo momento di crisi, mentre per l'undici di Giampaolo la classifica sorride e li vede in pienza zona-Champions League. Partono decisamente ...

Forza Italia - è Crisi con la Lega? Berlusconi attacca Salvini : 'Sottomesso a M5S' : Silvio Berlusconi torna a parlare. Lo fa nell'appuntamento rappresentato dalla tre giorni di Forza Italia, organizzata da Maria Stella Gelmini a Milano. L'occasione è stata proficua per fornire il proprio punto di vista su quello che è l'attuale momento politico Italiano e dire la sua su quello che oggi sembra un rapporto scricchiolante tra il suo partito e la Lega. Sospetti che erano vivi gia' da qualche tempo, ma che vengono acuiti da ...

Crisi Bayern Monaco - altro stop contro il Gladbach : 0-3 e quarta gara senza vittoria : Bayern, così non va. altro giro e altra sconfitta per Kovac, che adesso è in Crisi nera . L'ex allenatore dell'Eintracht - già criticato da James Rodriguez durante la settimana - incassa un'altra ...

Real Madrid sempre più in Crisi : sconfitto anche dall'Alaves 1-0 : Dalla Spagna arrivano buone notizie per la Roma. Il Real Madrid, avversario diretto dei giallorossi in Champions League, sprofonda e subisce la seconda sconfitta in soli quattro giorni, dopo quella di ...

