Crescita e clima | per centrare Parigi servono 75mila miliardi al 2050

NORDHAUS E ROMER HANNO VINTO IL PREMIO NOBEL ECONOMIA 2018/ Clima e Crescita : paga ‘l’ottimismo’ made in Usa : William NORDHAUS e Paul ROMER HANNO VINTO il PREMIO NOBEL per l'ECONOMIA 2018: gli studi per la crescita economica con i cambiamenti Climatici e ambientali(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Il Nobel per l’economia agli effetti di tecnologia e cambiamento climatico sulla Crescita : Il premio Nobel per l’economia 2018 vaa William D Nordhaus (sx) e Paul M. Romer (dx) Il cambiamento climatico e l’innovazione tecnologica e i loro effetti sull’economia. Sono questi i campi di studio dei due economisti statunitensi che oggi hanno ricevuto dall’Accademia reale svedese delle Scienze il premio Nobel per l’economia. William D Nordhaus e Paul M. Romer sono i vincitori del prestigioso riconoscimento. Il ...

Nobel : per l'Economia agli americani Nordhaus e Romer - per studi su Crescita sostenibile e riscaldamento climatico : Il suo modello è ora diffuso e viene utilizzato per esaminare le conseguenze degli interventi sulla politica climatica, ad esempio le tasse sulle emissioni di Co2. Romer, anche lui statunitense, è ...

Economia e Clima : la Crescita sostenibile vale 26mila miliardi di dollari al 2030 : Secondo il nuovo rapporto "Unlocking the inclusive growth story of the 21st century" della Commissione globale sull'Economia e il Clima , Global commission on the economy and Climate, una crescita più sostenibile avrebbe come effetto un valore di almeno 26mila miliardi di dollari fino al 2030. Inoltre impegnandosi ...