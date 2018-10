Cresce il mercato cloud in Italia | nel 2018 vale 2 | 34 miliardi di euro

Il mercato PC tornerà a Crescere - poco - nel 2019 : Negli ultimi mesi il mercato ha dato segni di ripresa e stando alle previsioni di Canalys verranno distribuiti nel mondo circa 262,6 milioni di personal computer. Si tratta di una crescita di appena ...

Il mercato PC Crescerà nel 2019 grazie anche a Windows 10 : Il 15 luglio 2018, in seguito alla pubblicazione dei dati statistici di Gartner, si è registrata per la prima da 6 anni una crescita relativa alle unità vendute globali dei PC. Adesso, secondo i noti analisti di Canalys, pare che tale incremento non sia stata solo un’eccezione o un dato temporaneo destinato a durare poco bensì un vero e proprio cambio di tendenza in grado potenzialmente di porre fine a tutti gli effetti alla famosa crisi ...

Mercato auto UE accelera : Cresce del 10% a luglio e del 29 - 8% agosto. Negli otto mesi vendite +5 - 9% : TORINO - Il Mercato europeo dell' auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, le immatricolazioni sono state 1.313.857, in...

Mercato del lavoro - la Sardegna registra un incremento della forza lavoro. Ma la disoccupazione Cresce : Buona performance per il Mercato del lavoro in Sardegna, in controtendenza rispetto ai dati che interessano altre regioni del Mezzogiorno e del resto d'Italia. Molta più gente di prima oggi guarda al ...

30 anni di bio - 30 anni di SANA : il mercato del biologico e del naturale Cresce e si rinnova : Crescono le superfici coltivate, aumentano i consumi, si differenzia l’offerta: da mercato di nicchia a mercato di massa, è questa la rivoluzione degli ultimi 30 anni per il mondo del biologico e del naturale. Con 1,9 milioni di ettari di terreni a coltura bio (+6,3% sul 2016, il 15,4% sul totale), più di 1.400 punti vendita specializzati e la GDO in crescita, il mercato risponde a una domanda che si fa di anno in anno più consapevole ed ...

Auto : a agosto mercato Cresce del 9 - 46% : 19.45 Il mercato italiano dell'Auto recupera e chiude il mese di agosto in forte crescita: sono state immatricolate, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, 91.551 Auto con un incremento sullo stesso mese del 2017 del 9,46%. Negli 8 mesi 2018 le Auto vendute sono state 1.365.947 (-0,07% rispetto ai primi 8 mesi del 2017). Sempre ad agosto,Fca ha immatricolato 24.702 vetture, +2,6% su agosto 2017. Nei primi 8 mesi 2018 il gruppo ha ...

Calciomercato Roma - Nzonzi si presenta : “sentivo la necessità di cambiare - sono qui per Crescere” : Il nuovo centrocampista della Roma si è presentato oggi, dichiarando di voler crescere e vincere dei titoli con i giallorossi “A Siviglia ho trascorso tre anni bellissimi, ma sentivo la necessità di una nuova sfida e per questo sono qui in un grande club che mi farà crescere”. Il campione del mondo, Steven N’Zonzi spiega i motivi della decisione di lasciare il Siviglia per approdare alla Roma. ”sono un ...

Tablet : mercato in declino. Huawei insidia il secondo posto di Samsung - e Cresce più di tutti : Il continuo miglioramento delle tecnologie alla base degli smartphone che rendono questi terminali sempre più performanti e dalle dimensioni generose, hanno contribuito certamente a rendere meno importante l’utilizzo di altri dispositivi come Personal Computer e Tablet, che in effetti stanno conoscendo un declino costante negli ultimi anni. Se il periodo nero dei PC dura ormai da diverso tempo, i Tablet non sembrano passarsela meglio e ...

Torna a Crescere il mercato dell'auto in Italia : Roma, 1 ago., askanews, - Il mercato dell'auto Torna a crescere. A luglio, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 152.393, sono aumentate del 4,42% rispetto ...