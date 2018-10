Credito sportivo con Fitav per impianti

Convenzione Credito sportivo e Fisi : L'invito ora si rivolge a tutto il mondo degli sport invernali perché presti la dovuta attenzione alla Convenzione e metta in moto un rinnovamento virtuoso delle montagne italiane'. "Sono convinto ...

Credito sportivo e Fisi per Cortina 2021 : A tre anni dai Mondiali di Sci Alpino, a Cortina, l'Istituto per il Credito sportivo e la Federazione italiana sport invernali annunciano un accordo che inaugura una nuova collaborazione. "E' una ...

Credito sportivo e Fisi per Cortina 2021 : "E' una data storica per il mondo degli sport invernali - dice il presidente della Fisi, Roda - in particolare per chi opera sul territorio. D'ora in avanti si avrà la possibilità di ottenere un ...

Credito sportivo e Fisi per Cortina 2021 : "E' una data storica per il mondo degli sport invernali - dice il presidente della Fisi, Roda - in particolare per chi opera sul territorio. D'ora in avanti si avrà la possibilità di ottenere un ...