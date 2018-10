Così gli islamisti usano Amazon per raccogliere soldi

Ponte sul Tagliamento - pilone sotto esame : sospetto cedimento/ Psicosi dopo il crollo di Genova : Ponte sul Tagliamento, rischio cedimento strutturale? Segnalazione al 115, intervengono squadre speciali, gli automobilisti avevano rilevato oscillazioni anomale(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:09:00 GMT)

Carlotta Mantovan : “Così ho spiegato a mia figlia l’assenza del papà Fabrizio Frizzi - Morte Frizzi - Carlotta Mantovan : “Così ho spiegato a mia figlia l’assenza del papà - la mia forza è nostra figlia Stella”. Leggi le sue parole : «Non è una fase serena, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella, lei L'articolo Carlotta Mantovan: “Così ho spiegato a mia figlia l’assenza del papà Fabrizio Frizzi, Morte Frizzi, Carlotta Mantovan: “Così ho spiegato a mia figlia l’assenza del papà, la mia forza è nostra figlia Stella”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Danny Green sul futuro di Kawhi Leonard ai Raptors : “parla con tutti - è un leader! Agli Spurs non era Così” : Danny Green racconta una nuova versione di Kawhi Leonard: l’ex Spurs è un vero e proprio leader ai Raptors e comunica di più con i compagni Il trasferimento di Kawhi Leonard ai Raptors avrà fatto molto piacere ai fan di Toronto, ma l’assenza di certezze sulla possibile rifirma in estate, al termine del contratto, non fanno dormire sogni tranquilli ai fan dei canadesi. A dare qualche speranza ci ha pensato Danny Green, compagno di Leonard ...

Morte Frizzi - Carlotta Mantovan : "Così ho spiegato a mia figlia l'assenza del papà" : La vedova di Fabrizio Frizzi racconta i mesi successivi alla scomparsa del conduttore televisivo: "Non è una fase serena, mi...

Il cuore gli batte Così velocemente da uscirgli “fuori dal petto” : 301 battiti al minuto : Quando Jack Searle, un bimbo di 10 anni originario di Cambridge, è arrivato al Great Ormond Street, i medici hanno pensato che i macchinari fossero guasti: la sua frequenza cardiaca era assolutamente fuori dal comune a causa di una particolare patologia. Il piccolo è stato già operato ed ora sta bene.Continua a leggere

Così abbiamo cominciato a fumare. Origine del tabagismo : dai Maya alle battaglie per la salute : Fu dalla fine degli anni '20 che il mondo scientifico cominciò ad essere consapevole del legame tra fumo, tumori al polmone e malattie cardiovascolari. Comparvero le prime battaglie antifumo e le ...

Così abbiamo cominciato a fumare? Origine del tabagismo : dai Maya alle battaglie per la salute : Fu dalla fine degli anni '20 che il mondo scientifico cominciò ad essere consapevole del legame tra fumo, tumori al polmone e malattie cardiovascolari. Comparvero le prime battaglie antifumo e le ...

Mercati - Così lo spread si avvicina alla soglia da allarme rosso per le banche : Alle 9, con l’inizio delle contrattazioni, l’indice di Borsa e il dato sullo spread certificano quello che tutti si aspettano da venerdì 5 ottobre: un lunedì difficile, soprattutto per le banche. Pesa la lettera con cui la Commissione Ue ha espresso al governo italiano seria preoccupazione per i contenuti della nota di aggiornamento al Def. E pesano pure le dichiarazioni della vigilia dei leader della maggioranza, con Luigi Di Maio che accusa ...

Senzatetto : meglio carcere - Così mangio : ANSA, - MILANO, 8 OTT - "Portatemi in carcere a San Vittore, almeno stasera potrò avere un pasto caldo e farmi la doccia". E' la supplica fatta stamane al pm da una Senzatetto di 41 anni, poco prima ...

Senzatetto : meglio carcere - Così mangio : ANSA, - MILANO, 8 OTT - "Portatemi in carcere a San Vittore, almeno stasera potrò avere un pasto caldo e farmi la doccia". E' la supplica fatta stamane al pm da una Senzatetto di 41 anni, poco prima ...

Clima - il riscaldamento globale è una vera e propria “questione di vita o di morte” : ecco gli effetti sull’uomo e gli ecosistemi di un aumento di soli 0 - 5°C : Prevenire un singolo grado extra di riscaldamento potrebbe fare una differenza di vita o morte nei prossimi decenni per moltitudini di persone ed ecosistemi sul nostro pianeta, che si sta scaldando molto velocemente, secondo un rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che fornisce purtroppo poche speranze sul fatto che il mondo sia all’altezza della sfida. Nel documento di 728 pagine, l’organizzazione delle Nazioni Unite ...

Nobel Economia - Così Nordhaus nel 1977 teorizzò la soglia dei 2 gradi Celsius e la tassazione sulle emissioni di Co2 : Dall’obiettivo perseguito dall’Accordo di Parigi di limitare al di sotto dei 2 gradi Celsius il riscaldamento medio globale rispetto al periodo preindustriale, fino alle teorie sulle tasse per le emissioni di Co2. L’economista statunitense William Nordhaus (a destra nella foto), che insegna alla Yale University, insignito insieme al collega della New York University Paul Romer del premio Nobel per l’Economia 2018 proprio per i suoi studi su ...

Migranti - la battaglia navale nel Mediterraneo - Così si ostacola il lavoro delle Ong : A BORDO DEL VELIERO ASTRAL - Mancano solo i colpi di mortaio e la contraerea. Per il resto, quella che si può vedere da qui, dal ponte di comando della Astral, il veliero di Open Arms che assiste ...

Prof scrive all'alunna morta nel crollo di Genova : "A cosa serve allenare le vostre menti se poi il destino sa essere Così vigliacco" : Roberto D'Ingiullo è un insegnate di scuola media a Brignone di Pinerolo. Un maestro molto amato dai suoi alunni, e tra questi c'era anche Camilla Bellasio, una delle vittime più giovani del crollo del ponte Morandi di Genova. Il Professore, con un commovente post Facebook, ha ricordato la sua alunna morta in quel terribile giorno."Ero venuto - scrive D'Ingiullo - a salutarvi a giugno. Due mesi dopo ho letto il tuo nome tra le ...