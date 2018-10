Cos' ha detto ancora l' Fmi sulla situazione economica italiana

Argentina - Maradona protagonista di alcune dichiarazioni al vetriolo : ecco Cosa ha detto : Diego Armando Maradona allena il Dorados, squadra messicana. I risultati sono positivi e lo stanno premiando, ma il Pibe de Oro continua a far discutere per le sue dichiarazioni al vetriolo sull’Argentina: prima ha definito il ct Scaloni “buono solo per dirigere il traffico“, poi ha aggiunto che “la nazionale è una manica di traditori e non tornerò mai ad allenarla”. Il tutto a causa del presidente della ...

Inter - Wanda Nara allontana il rinnovo di Icardi : ecco Cosa ha detto : Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano dell’Inter Mauro Icardi, ha parlato a Tiki Taka delle possibilità di rinnovo del contratto del calciatore con i nerazzurri: “Ha ancora tre anni di contratto con l’Inter, non c’è un tema rinnovo”. In ogni caso Icardi attualmente ha il contratto in scadenza nel 2021 e percepisce 4,5 milioni di euro l’anno. Poi sulla ritrovata prolificità del centravanti: ...

Cosa dovrebbe insegnare quel maledetto 14 agosto : "Con i social network siamo tutti sotto inchiesta: istituzioni, cittadini, politici, magistrati, imprenditori, sindacati, mondo del lavoro". Prendo in prestito l'assertivo ma efficace payoff, per i tempi che ci è chiesto vivere, di Italia sotto inchiesta, il programma di Rai Radio 1 condotto da Emanuela Falcetti, per tornare a ragionare a due mesi dal crollo del Ponte Morandi di Genova e con un decreto che è già da cambiare, ...

Cosa ha detto l'Antitrust sul decreto Genova : Roma, 8 ott., askanews, - l'Antitrust 'promuove' il decreto Genova. In una audizione davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera che stanno esaminando il segretario generale dell'...

Bettarini - la fidanzata Nicoletta piange a Verissimo : “Ecco Cosa mi ha detto dopo Temptation Island Vip” : Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini a Verissimo: cosa hanno detto su Temptation Island Vip Archiviata l’esperienza a Temptation Island Vip, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono stati ospiti di Verissimo. Insieme alla coppia anche Simona Ventura, che ha un ottimo rapporto con l’ex marito e la nuova fidanzata. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, […] L'articolo Bettarini, la fidanzata Nicoletta piange ...

GF Vip - bestemmia di Francesco Monte di notte al Grande Fratello Vip? Ecco Cosa avrebbe detto : Sono ore concitate per il futuro di Francesco Monte all'interno della casa del Grande Fratello Vip : pare infatti che la notte scorsa l'ex di Cecilia Rodriguez abbia pronunciato una bestemmia , un ...

Francesco Monte/ Flirt con Giulia Salemi : "Paola Di Benedetto? Ecco Cosa penso" (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte, Flirt con Giulia Salemi: l'ex tronista e l'influencer si stuzzicano a distanza. Scoppierà la passione nella casa del Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:50:00 GMT)

GF Vip - bestemmia di Francesco Monte nella notte? Ecco Cosa avrebbe detto : Sono ore concitate per il futuro di Francesco Monte all’interno della casa del Grande Fratello Vip: pare infatti che la L'articolo GF Vip, bestemmia di Francesco Monte nella notte? Ecco cosa avrebbe detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Milan - Leonardo conferma interesse nei confronti di Ibrahimovic : ecco Cosa ha detto : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Olympiacos, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, il direttore generale dell’area tecnica Leonardo si è espresso sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: “È legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto. Ci abbiamo fatto un pensierino quando siamo arrivati quest’estate, ha caratteristiche particolari, è ...

Che Cosa ci ha detto il sindaco di Macerata sulla sentenza Traini : Roma, 3 ott., askanews, - Il 3 febbraio scorso Luca Traini correva all'impazzata tra le vie di Macerata, sparando ai migranti, sei i feriti. Il giorno prima un nigeriano era stato arrestato per l'...

Atalanta - clamorose dichiarazioni di Percassi contro la Fiorentina : ecco Cosa ha detto l’ad nerazzurro : La gara tra Fiorentina e Atalanta si è conclusa tra le polemiche per l’episodio che ha permesso ai padroni di casa di portarsi in vantaggio, il presunto contatto tra Toloi e Chiesa. Così nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, si è presentato Luca Percassi, amministratore delegato dei nerazzurri: “Preferirei parlare di altro, ma mi sembra il minimo intervenire. L’episodio di oggi è gravissimo. Gli arbitri possono ...

“Proposta indecente!”. Sabrina Salerno - a Cosa ha detto ‘no’. Ecco come è cambiata oggi : Sabrina Salerno ha festeggiato cinquantanni lo scorso marzo. Scoperta da Claudio Cecchetto, è divenuta celebre negli anni ottanta come cantante ottenendo un grande successo in tutta Europa. Prima ancora ha mosso i primi passi con la partecipazione ad alcuni spettacoli televisivi italiani soprattutto sulle frequenze Mediaset: ha recitato al fianco di Jerry Calà in ‘Fratelli d’Italia’ oltre ad aver lavorato al ...

Diego Costa al veleno su Antonio Conte : “avete visto che fine ha fatto? Ecco Cosa mi ha detto al telefono” : Diego Costa non risparmia una frecciatina velenosa ai danni di Antonio Conte: fra i due i rapporti continuano a restare ai minimi storici In una recente intevista al giornale spagnolo Marca, Diego Costa è tornato a parlare del suo rapporto travagliato con Antonio Conte. Il bomber brasiliano, naturalizzato spagnolo, ha avuto in passato diversi screzi con l’allenatore italiano, suo coach ai tempi del Chelsea. Nell’intervista ...

Gf - Cattaneo a rischio squalifica. Ecco Cosa ha detto in diretta tv : 'Rifiutare una donna è peggio che violentarla'. Con queste parole, Ivan Cattaneo aveva creato parecchio scandalo al Gf . Ma non solo. Questa notte, come riporta Leggo , molti spettatori in tarda ...