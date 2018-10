Corona minaccia il GF VIP e Ilary Blasi

dilei

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Fabrizioha deciso di dire la sua, citando anche. Da diverse settimane ormai Silvia Provvedi, ex di, è rinchiusa nella casa di Cinecittà. Qualche giorno fa, nel corso della diretta, la ragazza ha parlato per la prima volta del suo rapporto con l’ex re dei paparazzi, rispondendo ad un’intervista in cui lui affermava senza mezzi termini di non averla mai amata. La cantante è rimasta accanto a Fabrizio nei momenti più difficili della sua detenzione nel carcere, l’ha sempre difeso, sostenendo la sua innocenza. I due sono stati insieme per circa tre anni e stavano progettando le nozze quando è arrivata la rottura. Poco dopoha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin in cui ha affermato di considerare i grandi amori della sua vita solo Nina Moric e Belen Rodriguez, mentre Silvia Provvedi non ...