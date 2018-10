Corona-Blasi | scintille | Usate sempre la mia immagine e non sapete farlo

Corona minaccia il GF VIP e Ilary Blasi : Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Fabrizio Corona ha deciso di dire la sua, citando anche Ilary Blasi. Da diverse settimane ormai Silvia Provvedi, ex di Corona, è rinchiusa nella casa di Cinecittà. Qualche giorno fa, nel corso della diretta, la ragazza ha parlato per la prima volta del suo rapporto con l’ex re dei paparazzi, rispondendo ad un’intervista in cui lui affermava senza mezzi termini di non averla mai amata. La ...

Gf Vip Ilary Blasi frecciatina a Fabrizio Corona : Anche dentro la casa del “GF Vip” non si è potuto fare a meno di parlare di Fabrizio Corona e la Blasi ha lanciato una frecciatina velenosa contro l’ex fidanzato d Silvia Provvedi. Fabrizio Corona ha detto a “Verissimo” di non aver mai amato la Provvedi: “Anche solo camminare vicini sembriamo ridicoli”. La Provvedi ha chiarito di aver mollato Corona quando ha capito che era cambiato, poi ha trovato pieno sostegno da Ilary Blasi che ha ...

Silvia Provvedi - lacrime per Fabrizio Corona. E Ilary Blasi la difende : Silvia Provvedi in lacrime per Fabrizio Corona. Tutto davanti alle telecamere della casa del GF Vip, dove la cantante del duo «Le Donatella» è chiusa insieme alla sorella Giulia dallo scorso 24 settembre. Alla giovane modenese, 25 anni a dicembre, è stata infatti mostrata l’intervista che pochi giorni fa l’ex fidanzato ha rilasciato a Verissimo e dove, senza tanti giri di parole, dichiara non averla mai amata: «La verità è che non siamo mai ...

