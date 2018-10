Contratto scuola ultime notizie | Di Maio rassicura | il nodo delle risorse nella Legge di

Contratto scuola e aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : l’istruzione torna ‘Bancomat’ : La scuola e l’istruzione torna ad essere un bancomat per altri ministeri, per altre riforme. Così scrive questa mattina Corrado Zunino sulle pagine di ‘Repubblica’. Cento milioni in meno per la scuola, con l’incognita rinnovo di Contratto dietro l’angolo, mentre sale la protesta dei sindacati. Per stessa ammissione del ministero, i nuovi tagli ‘potranno contribuire a finanziare le altre importanti misure ...

Contratto scuola e aumento stipendi ultime notizie : ecco perché il Governo non deve cadere nel controsenso : Una manovra di bilancio che trascura i dipendenti pubblici: così viene definita dal sindacato Anief in merito all’accordo di Governo sulla nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza). Ci si è preoccupati delle pensioni e del reddito di cittadinanza, ma l’esecutivo sembra non aver pensato a scongiurare la perdita dei mini-aumenti in busta paga appena ricevuti dai dipendenti statali. Stando così le cose, il Governo ...

Contratto scuola - aumento stipendi docenti ultime notizie : la palla passa al ‘Governo del cambiamento’ : L’accordo raggiunto dalle forze di maggioranza del Governo in merito alla nota di aggiornamento del Def (il Documento di Economia e Finanza) è stato accompagnato da festeggiamenti e da dichiarazioni eclatanti da parte dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i quali, vincendo la resistenza del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, parlano di ‘Manovra del cambiamento’ e di ‘Manovra del Popolo’, oltre a ...

Snals scuola firma il Contratto 2016-18 - ma non senza alcune precisazioni : Come da comunicato stampa, lo Snals scuola ha informato di aver firmato il contratto 2016-18, che aveva rifiutato di firmare lo scorso aprile. “Il Consiglio nazionale dello Snals, nel corso di un ampio dibattito che ha visto la presenza anche di tutti i responsabili territoriali provinciali e regionali pur confermando la posizione fortemente critica sul […] L'articolo Snals scuola firma il contratto 2016-18, ma non senza alcune ...

Contratto scuola - ultime notizie stipendi docenti e ATA : Bussetti parla di ‘facili promesse’ : Ennesima intervista rilasciata dal ministro Bussetti in questi giorni che precedono l’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019. Il neo titolare del dicastero di Viale Trastevere, dopo aver parlato a Quotidiano.net su supplenze e sostegno, si è concesso ai microfoni della nota testata ‘Famiglia Cristiana’. Questa volta l’argomento è uno dei più sentiti dal personale scolastico, ovvero quello del rinnovo ...

Contratto scuola ultime notizie : nuovo incontro all’Aran per il rinnovo CCNL dirigenza : Una delle questioni più urgenti che riguardano la scuola è, senza dubbio, quella riguardante il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Si ritiene, infatti, che il rinnovo di Contratto messo a punto lo scorso anno abbia dato poco o nulla al personale scolastico, soprattutto dal punto di vista economico. A molti è sembrato un ‘atto di […] L'articolo Contratto scuola ultime notizie: nuovo incontro all’Aran per il ...

Contratto scuola - ultime notizie : pressing per equiparazione stipendi docenti e Ata a quelli degli statali : Il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, ha espresso le sue considerazioni in merito agli stipendi degli insegnanti e al rinnovo del Contratto scuola. Nell’editoriale pubblicato nell’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’, Di Meglio si sofferma sul fatto che insegnanti e personale Ata rischino un alleggerimento della propria busta paga. Rinnovo Contratto scuola: Gilda ‘Gli stipendi ...

Scuola - “Contratto dei docenti entro l’anno” : parola di Bussetti - news 4/9 : Il contratto dei docenti verrà rinnovato entro la fine di quest’anno! Lo promette di persona il titolare del Dicastero di Viale Trastevere. Il rinnovo contrattuale – precisa Marco Bussetti -servirebbe principalmente a ridare dignità al ruolo del docente. La situazione sul rinnovo contrattuale, rappresenta per la stragrande maggioranza del personale della Scuola uno degli argomenti […] L'articolo Scuola, “Contratto dei ...

Scuola - ministro Bussetti sui temi rinnovo di Contratto e concorsi : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, si presenta all’inizio del nuovo anno scolastico con le stesse promesse di chi l’ha preceduto, promesse che, però, dovranno trovare conferme. Nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il numero del dicastero di Viale Trastevere, ha ribadito come l’Italia possieda ‘gli insegnanti più vecchi d’Europa: ma presto moltissimi di ...

Scuola - Decreto dignità in Gazzetta Ufficiale : 40 mila maestri senza più Contratto : Sta venendo a galla la verità sulla "non soluzione" che il Parlamento ha trovato per i diplomati magistrale , con il Decreto dignità appena trasformato in legge dello Stato e pubblicato in Gazzetta ...