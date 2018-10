Conti correnti | rincari fino al 60% per assegni e contanti Le banche tradizionali

Versare i propri risparmi? Ora è un salasso : stangata per gli italiani. Quanto costano i Conti correnti : Versare i propri risparmi in contanti o sotto forma di assegno in banca ora costa il 60% in più rispetto a inizio anno. Ma è un salasso anche prelevare allo sportello (48,02% in più), oppure all’ATM di un altro istituto di credito (+19,3%). Brutte notizie anche per chi ha una carta di credito, il cui canone annuo è cresciuto. A rivelarlo, nel suo ultimo osservatorio, è SosTariffe.it, che ha analizzato nel dettaglio tutti i costi che deve ...

Conti CORRENTI/ L’Agenzia delle Entrate controlla i movimenti a caccia di evasori : Sui CONTI CORRENTI L’Agenzia delle Entrate sta svolgendo dei controlli sui movimenti. Non sempre è semplice per i contribuenti rispondere alle contestazioni(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:39:00 GMT)

Fisco - Conti correnti "sotto controllo" : chi rischia di ricevere le contestazioni : Da inizio settembre sarebbero in forte aumento le richieste di giustificazione dei movimenti finanziari in entrata sui conti...

Udine - direttore di banca ruba dai Conti dei ricchi per aiutare i correntisti più poveri : "Ho sempre pensato che oltre a tutelare i risparmiatori il nostro compito fosse soccorrere chi ha bisogno", ha spiegato l'ex responsabile della filiale friulana che dopo il licenziamento, il sequestro della casa personale e l'accusa di appropriazione indebita, ha patteggiato una pena a due anni con la condizionale.continua a leggere

Dai mutui ai Conti correnti : cosa cambia con la manovra : La manovra annunciata nel Def da parte del governo ha creato non pochi problemi sui mercati. Ieri, solo a Piazza Affari , sono stati bruciati 22 miliardi. Lo spread ha toccato quota 267 e tutta la ...

Grazie all'Ue i big del web potranno entrare nei vostri Conti correnti : La novità arriva dopo l'approvazione della direttiva 'Psd2' da parte della Commissione europea . E così i grandi big del web, siano essi Amazon, Facebook o Google, potranno iniziare - scrive il ...

Conti correnti - nuova truffa online : a rischio i clienti Intesa SanPaolo : Conti correnti online a rischio truffa. Continuano gli attacchi hacker ai danni degli utenti dei servizi bancari e postali via internet. Dopo il recente caso segnalato dalla Polizia Postale sulle false mail delle Poste [VIDEO], è ora la volta di uno dei maggiori istituti bancari italiani, Intesa SanPaolo, che mette in guardia i propri clienti che usufruiscono dei servizi di home banking relativamente ad una mail studiata apposta per carpire i ...

Tale e Quale Show 2018/ Diretta e concorrenti : doppio omaggio a Fabrizio Frizzi da Carlo Conti : Tale e Quale Show 2018, Diretta e concorrenti prima puntata 13 settembre: Carlo Conti omaggia Fabrizio Frizzi e garantisce risate con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Tale e quale show 2018 : ecco i giurati ed i concorrenti del programma in onda dal 14 settembre con Carlo Conti : A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Tale e quale show, in onda su Rai1 a partire da venerdì 14 settembre con la conduzione di Carlo Conti , Blogo ha incontrato i tre giurati. Si tratta della confermatissima Loretta Goggi e dei nuovi arrivati Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Tale e quale show 2018, conferenza stampa È stata l’occasione per chiedere alla Goggi perché in conferenza stampa ha ...

Yolt - arriva l’app che consente di visualizzare i propri Conti correnti e le carte in un’unica app : Da pochi giorni è disponibile nell’App Store e nel Play Store una interessante app che permette di gestire tutti i nostri conti correnti e carte anche di diverse banche. Stiamo parlando si Yolt, un’app che nel solo Regno Unito ha raggiunto 300 mila utenti in un anno e ora anche nel nostro Paese è possibile scaricare Yolt, dove si potranno controllare in quali negozi si spende di più e più spesso, pianificare la gestione dei debiti ...

Conti correnti Online Settembre 2018 i migliori per spese - bollo e costi : I migliori Conti correnti Online disponibili per questo mese di Settembre 2018: quali sono, cosa prevedono e costi

Aumentano le possibilità per accedere a Conti correnti agevolati per famiglie e pensionati : L'Associazione bancaria italiana [VIDEO] Abi, recependo la normativa europea sui conti correnti, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, amplia la platea dei beneficiari dei conti correnti agevolati e gratuiti, denominati di base, per le famiglie economicamente più deboli ed indigenti e per i pensionati, che usufruiscono dei servizi bancari in modo limitato. L'iniziativa, però, non è nuova per noi italiani. Difatti gia' dal ...