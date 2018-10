Conte vede le partecipate | Italia può fare sistema

Conte replica a Fmi : “Dovrete rivedere le previsioni - il Pil dell’Italia crescerà” : Le previsioni del Fondo monetario internazionale sulla crescita dell'Italia dovrebbero essere riaggiornate nel rispetto della nostra nota di aggiornamento del Def. Confidiamo che la crescita sarà sicuramente superiore alle previsioni del Fmi. Siamo ben determinati, abbiamo ben meditato questa manovra, questa linea di azione. Dobbiamo consentire alla nostra economia di poter esprimere le sue potenzialità e dobbiamo ovviamente pensare anche allo ...

Conte : stime Fmi da rivedere dopo il Def : 11.34 Commentando all'università di Firenze le stime del Fondo monetario internazionale, che vede rischi nella Manovra, il premier Conte dice: "Le previsioni dovrebbero essere riviste rispettando nostra Nota di aggiornamento del Def" e "confidiamo in una crescita sicuramente superiore" a quella prevista dal Fmi. Poi:la Ue "ha preso atto che la manovra non rispecchia le sue aspettative, ma siamo pronti a confrontarci in modo ragionevole". ...

Rai - il Pd Contesta il voto su Foa 'Forse due schede nulle - ma non ci fanno vedere gli atti' : ROMA - Il Pd ha un dubbio sull' elezione di Marcello Foa a presidente della Rai. Due dei voti favorevoli sarebbero stati resi 'riconoscibili' e quindi sarebbero nulle. E dunque chiede l'accesso agli ...

Conte vede Larry Fink : Ceo di BlackRock e membro Bilderberg : Il premier Giuseppe Conte rischia di dare una brutta notizia ai sostenitori di parte Cinque Stelle. Mentre è a New York in visita di Stato per assistere alla riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e al pranzo in cui siederà vicino al presidente Donald Trump, il presidente del Consiglio avrà infatti un incontro che non piacerà a buona parte dell'elettorato grillino, ovvero con Larry Fink.Come ricorda Dagospia, iIl Ceo di BlackRock, ...

Manovra - Conte vede progressi : 'Fumata bianca' : Oggetto delle trattative è il grado di espansività della Manovra, che secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non dovrebbe superare l'1,6% di deficit. Entro 'il 27 settembre, giorno più, ...

Come vedere i Contenuti di Sky a meno di 7 euro : ... alla Champions League e l'europa League, dalla Formula 1 alla Moto Gp passando per i tornei di tennis e golf ed il basket è disponibile tramite il ticket Sport. E' possibile scegliere tra tre ...

Migranti - Conte incontra il cancelliere austriaco Kurz : “Rivedere missioni Frontex e Sophia” : "Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di un'altra risposta europea. Bisogna rivedere quanto prima protocolli operativi di alcune missioni europee, come Sophia e Frontex, che vanno aggiornate alle luce delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.Continua a leggere

Migranti - Conte e l’intesa con l’austriaco Kurz : “Più investimenti in Nord Africa. Rivedere le missioni Sophia e Frontex” : Roma e Vienna sulla stessa linea. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceve il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Palazzo Chigi e rinsalda il patto sui Migranti. Un asse per cambiare la linea nell’Unione Europea: “Se non vogliamo un altro caso Diciotti – dice Conte – abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa“. ...

Migranti - Conte : “Per evitare altro caso Diciotti serve risposta europea. Bisogna rivedere Frontex e Sophia” : “Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa dopo l’incontro col cancelliere austriaco Sebastian Kurz, nonché presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, a Palazzo Chigi. L'articolo ...

Austria - doppio passaporto cittadini Alto Adige : Moavero non va a Vienna/ Tensione Farnesina - Conte vede Kurz : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz?.