Conte | avanti con manovra o è recessione

Conte - cambiamento non va temuto - avanti : ANSA, - ASSISI, 4 OTT - Il messaggio di San Francesco "ci insegna che del cambiamento non bisogna aver paura e che quando l'obiettivo per cui si lavora è il bene della comunità bisogna avere il ...

Governo - al via vertice sulla manovra. Conte 'Avanti con gli impegni presi' : Un vertice che comincia mentre volano gli strali di molti esponenti del Governo nei confronti di Bruxelles. Con lo spread che ha superato quota 300 . Dopo il prevertice politico tra Giuseppe Conte, ...

Manovra : Conte - avanti determinati con gli impegni presi : "Al lavoro per il cambiamento. Tutti insieme avanti determinati con gli impegni presi. La nostra Manovra, per la prima volta, mette al centro i cittadini e fa il bene della gente". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su twitter dove posta la foto dei partecipanti al vertice in corso a Palazzo Chigi.

Economia : Conte - nessuna soggezione con investitori internazionali - ora avanti con le riforme : Washington, 26 set 22:32 - , Agenzia Nova, - Gli investitori sono molto interessati alle potenzialità di sviluppo del nostro paese. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...

Pensioni - avanti tutta con Quota 100 : premier Conte 'Non siamo una banda di scalmanati' : Le ultime notizie sulle Pensioni parlano di un 'avanti tutta con Quota 100 con 62 anni di eta' e 38 di contributi': sembra essere ormai questa la strada tracciata dal Governo, con la spinta determinante della Lega, come primo step per il superamento della Legge Fornero. Mantenere in equilibrio i conti è la parola d'ordine e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte non perde occasione di ricordare questo aspetto, anche se conferma che il suo ...

Conte vs Frontex più forte - ma a Salisburgo nessun passo avanti : Salisburgo, 20 set., askanews, - Il vertice informale dei capi di Stato e di governo a Salisburgo non delude le aspettative della vigilia: nessun passo avanti sul tema della gestione europea dei ...

Vertice Ue su migranti a Salisburgo : Conte “no passi avanti”/ Sui movimenti secondari è ancora caos con Merkel : Salisburgo, Vertice UE sui migranti mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:06:00 GMT)

Conte ha detto che sulla redistribuzione dei migranti non ci sono passi avanti : Salisburgo, 20 set., askanews, - 'Quando abbiamo ragionato di immigrazione si è discusso delle prospettive di attuazione delle conclusioni di giugno. Merkel vuole dire che non ci sono ancora stati ...

Giuseppe Conte - verso la crisi : 'Vado avanti da solo'. La sfida a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Dopo l'approvazione del decreto "salvo intese" e le polemiche e i retroscena che si sono scatenati, Giuseppe Conte si sente vittima di un complotto. E con i suoi collaboratori si sfoga: "Io ascolto sempre tutti volentieri, ma le nomine le decido io. L'ultima parola, anche sul commissario per Genova, sarà la mia". -- Insomma, il presidente del Consiglio va avanti da solo. Non è un premier fantoccio e se è vero che non può agire in totale ...

Genova - Conte : “Avanti su revoca concessione. Fondi da Autostrade? Pochi rispetto a utili - potrebbero quintuplicarli” : Il presidente del Consiglio ribadisce che “con la procedura di revoca della concessione ad Autostrade si va avanti”. A quasi una settimana dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera conferma la linea scelta dell’esecutivo. E non solo: sull’offerta di Atlantia di mezzo miliardo, il premier replica che “la somma stanziata è ben modesta rispetto ...

Genova - Conte : avanti con la revoca - Autostrade paghi il quadruplo : Roma, 21 ago., askanews, - Sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, 'abbiamo avviato una 'procedura di legge'' e 'il governo si muoverà ...

Autostrade - Conte : "Genova? Avanti con la revoca ?Prepariamo una contromossa" : Giuseppe Conte tira diritto. Il governo revocherà la concessione ad Autostrade. Il presidente del Consiglio in un'intervista al Corriere mette in chiaro le cose: "Valuteremo con attenzione la modalità migliore per soddisfare l"interesse pubblico. Va senz"altro trovata un"alternativa a cattive privatizzazioni e a un sistema concessorio mal realizzato". Poi annuncia una "contromossa" che potrebbe annullare o ridurre le penali che dovrebbe pagare ...

Crollo del Ponte a Genova - Conte : «Con la revoca si va avanti. Abbiamo una contromossa» : Ci siamo subito ritrovati su un obiettivo comune: realizzare una politica nuova che segni una cesura rispetto al passato». Il gasdotto Tap si farà? «Il dossier Tap è ora a Palazzo Chigi. Ho ascoltato ...

