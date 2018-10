Conte alle aziende pubbliche | stiamo varando riforme strutturali | investite

Manovra - Conte : crescita sarà superiore alle previsioni del Fmi : "Abbiamo ben meditato questa Manovra: dobbiamo consentire alla nostra economia di poter esprimere le sue potenzialità e dobbiamo ovviamente pensare anche allo sviluppo sociale del Paese", ha quindi ...

Halloween 2018 – Le proposte Wycon e il nuovo social Contest [GALLERY] : Halloween 2018: proposte make up a tema e il nuovo social contest! Trick of freak Halloween edition Per le creepy queen e le gothic girls, per chi ama i toni lunari enfatizzati da tocchi ultra dark ma anche per chi ogni tanto vuole concedersi un look ispirato dalle eroine dei vampire movies: la notte di Halloween celebra questo stile, ed ecco le proposte firmate Wycon cosmetics per trasformare tutte le Wycon lovers in perfette regine degli ...

Conte si difende dalle accuse di conflitto d’interessi : “Concorso regolare - mai violato la legge” : Il premier Conte questa mattina ha risposto alle domande di Repubblica relative al concorso per la cattedra da ordinario all'Università di Caserta, respingendo le accuse: "Avrei lasciato perdere anche in questo caso, solo che pur di attaccare me, per fatti che risalgono al 2002, finite per scagliarvi contro il professor Alpa, una delle nostre riconosciute eccellenze in campo giuridico, giurista unanimemente apprezzato in Italia e all’estero. E ...

Conte ha risposto alle accuse di Repubblica sul concorso all'università di Caserta : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha negato qualsiasi violazione della legge per la cattedra di professore ordinario ottenuta nel 2002 superando un concorso all'università di Caserta. In una lettera a Repubblica, che aveva denunciato l'incompatibilità di Guido Alpa che faceva parte della commissione esaminatrice e con cui Conte avrebbe collaborato professionalmente, il premier ha ribattuto alle ...

Valentina Allegri e Piero Barone/ Amore a gonfie vele : ma papà Massimiliano non è molto Contento… : Valentina Allegri sta vivendo un momento molto positivo, soprattutto in Amore. Ed infatti, Piero Barone de Il Volo le ha letteralmente rubato il cuore.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:12:00 GMT)

Un uomo e una donna pizzicati dalle telecamere mentre gettano barattoli nel Contenitore della carta : TRENTO. Multe per un uomo e una donna immortalati da una telecamera di sorveglianza della Polizia locale di Trento mentre a Gardolo conferivano rifiuti in modo irregolare. I due - hanno accertato i ...

Juventus - Allegri : "Dovevamo fare più gol"/ Ultime notizie - 3-0 allo Young Boys : "Contento per Dybala" : Juventus, Allegri: "Dovevamo fare più gol". Ultime notizie, 3-0 allo Young Boys in Champions League: "Sono contento per Dybala, felice della crescita"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Ct Croazia ospite dell’Inter : “Ho parlato con Spalletti - sono Contento di Brozovic” : Il selezionatore della Nazionale croata, Zlatko Dalic, è andato a far visita ai suoi giocatori nel quartier generale dell’Inter. Intercettato da Sky, queste sono state le sue impressioni: “E’ stato un piacere venire qua a trovare l’Inter. Ho parlato con Spalletti e Ausilio, per me è importante tutelare i calciatori perché non è semplice giocare tante gare. Volevo sapere come stanno, soprattutto Vrsaljko. Ho incontrato Spalletti ...

Conte libero di allenare. Il Milan lo 'prenota' per il 2019? : Dopo di che Conte, come scrive la Gazzetta dello Sport, sarà pronto a guidare una nuova squadra di alto livello. Magari quel Milan che, anche per i piani del neo direttore tecnico Leonardo , lo ...

Conte : manovra coraggiosa. Non guardo alle attese di commissari Ue : Secca la smentita sulle voci di dimissioni rientrate del ministro dell'Economia Tria, così come ci tiene a ribadire Conte che il presidente Mattarella non fa da contraltare al governo.

Conte non teme Moscovici : "Manovra non si fa in base alle sue attese" : "Non la temo". Reagisce così Giuseppe Conte alle prime avvisaglie di reazione da parte dell'Unione Europea alla manovra che il governo si appresta a varare. Ieri è stato annunciato il raggiungimento di un accordo per il deficit al 2,4%, ben lontano dall'1,6% auspicato dal governo.E mentre il Commissario Moscovici già pensa alle sanzioni che potrebbero arrivare ("Il conto lo pagano gli italiani", ha detto), il premier rimanda al mittente le ...

Il discorso di Giuseppe Conte alle Nazioni Unite : Ha parlato di sovranismo e populismo, ha rivendicato il ruolo dell'Italia nella gestione dei migranti del Mediterraneo e ha detto che anche l'ONU dovrà sapersi riformare The post Il discorso di Giuseppe Conte alle Nazioni Unite appeared first on Il Post.

L’Inter vince - ma le lacune restano : Spalletti non può e non deve acContentarsi! : L’Inter vince ma il tecnico Luciano Spalletti può sorridere sino ad un certo punto, le lacune mostrate dai nerazzurri restano eccome L’Inter vince ancora, pur senza convincere sino in fondo. Dopo gli acuti contro Tottenham e Sampdoria, i nerazzurri quest’oggi hanno avuto la meglio per 2-1 della Fiorentina, di fronte al solito San Siro gremito. La squadra di Luciano Spalletti è opportunista, questo bisogna riconoscerlo, ma ...

L’ombra di Antonio Conte sulla Serie A : ecco perché accetterebbe di allenare Roma o Milan : L’ultimo weekend di Serie A ci ha lasciato in eredità due dati oggettivi: la Roma è in piena crisi, mentre il Milan continua a balbettare. Entrambe sono lontane dalla vetta di ben 10 punti anche se i rossoneri devono ancora recuperare il match con il Genoa della prima giornata, che non si disputò per la tragedia del ponte Morandi. La squadra messa peggio è sicuramente quella giallorossa, reduce dalla sconfitta sul campo del Bologna e in ...