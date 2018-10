Contatori del gas | l' inchiesta de Le Iene sul possibile malfunzionamento degli apparecchi

Le Iene - Contatori del gas : si può fare un test per verificarne il corretto funzionamento : Durante la puntata del 7 ottobre de Le Iene Matteo Viviani ha realizzato un servizio sui contatori del gas, smascherando quella che sembra essere una vera e propria truffa ai danni dei consumatori. Ad aiutarlo in questa operazione è stato un tecnico che attualmente lavora in un'azienda che gestisce il gas [VIDEO] in Italia. contatori del gas, la truffa spiegata da Le Iene Partiamo col dire che la truffa dei contatori del gas è relativa ai nuovi ...

Contatori del gas - si può spendere senza consumare? Il servizio de Le Iene svela come scoprirlo : Il primo servizio de Le Iene Show è dedicato ad una vera e propria piaga per gli italiani vittime di chi continua ad imbrogliarli ovvero le manomissioni dei Contatori del gas. Un testimone, che si presenta al cospetto di Matteo Viviani, rivela che alcuni tipi di Contatori digitali, specialmente quelli installati ultimamente, possono continua a segnare il consumo anche se il gas è chiuso. IL servizio DI MATTEO VIVIANI Secondo questa talpa i ...

