Consob - il mercato sta ancora aspettando : Repetita iuvant. Martedì 2 ottobre abbiamo denunciato il fatto che in un momento delicato della vita politica del Paese e con i mercati che oscillano clamorosamente la Consob ,...

Consob contesta al Sole 24 Ore falso in bilancio e manipolazione mercato : Per un giornale che si occupa di economia e finanza e che è quotato in Borsa è un colpo terribile alla sua credibilità, che rischia di aprire alla strada ad altre tegole. Sul banco degli imputati ci ...