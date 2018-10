Condono | quello che sappiamo della «pace fiscale»

vanityfair

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) 871 miliardi di euro. Sono i tributi evasi negli anni in Italia. Non è tutta l’evasione, che ha una cifra ben superiore, ma quelle tasse e tributi accertati come non pagati dall’Agenzia delle Entrate. Soldi di cui si conosce l’esistenza e che si sa a chi andare a chiedere, ma che per motivi vari non sono mai entrati nelle casse dello stato. Non tutti possono essere recuperati (persone che risultano nullatenenti, fallimenti, casi troppo in là nel tempo), ma almeno 50 miliardi sì. Già Renzi e Gentiloni, i governi precedenti, hanno provato a farli rientrare con le operazioni di rottamazione delle cartelle, il pagamento a rate dei debiti con il fisco senza interessi e sanzioni. Si stimano in arrivo circa 10 miliardi in totale da queste operazione alla conclusione. Ne vorrebbe recuperare ancora di più l’esecutivo gialloverde con una terza rottamazione che non porta però questo nome e ...