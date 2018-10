Condannato a un anno per omicidio stradale l’uomo che ha investito e ucciso Nicky Hayden

MotoGP - Condannato ad un anno l’investitore che uccise Nicky Hayden : L’automobilista che investì e uccise il campione della MotoGP Nicky Hayden il 17 maggio 2017 è stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa, ritiro della patente di guida e pagamento delle spese legali. Questa e la sentenza pronunciata stamane del gup del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini. Hayden si stava allenendo in bicicletta a Morciano, quando fu travolto ad un incrocio da una Peugeot 206 e morì dopo cinque giorni ...

L'ex calciatore della Lazio Fiore Condannato a un anno e 11 mesi : uccise un 22enne in un incidente a Roma : Stefano Fiore è stato condannato a un anno e 11 mesi con sospensione della pena, dopo aver patteggiato oggi davanti al gup di Roma. L'ex calciatore della Lazio è stato condannato per aver causato la ...

Condannato figlio procuratore Buonanno : ANSA, - BRESCIA, 3 OTT - Al termine del processo celebrato con rito abbreviato a Bergamo Gianmarco Buonanno, figlio del procuratore capo di Brescia Tommaso, è stato Condannato a tre anni e otto mesi ...