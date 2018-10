“Con mio figlio malato di cancro ho compreso Nadia Toffa” “Vero dono capire unicità vita

J-Ax a Che fuori tempo che fa : “Con la nascita di mio figlio ho fatto pace con Dj Jad. Gli Articolo31 dopo 15 anni di nuovo insieme” : Nella puntata di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, J-Ax racconta: “Con la nascita di mio figlio, che è stata per me una rinascita, le cose negative del mio passato non hanno più importanza. Per questo ho fatto una telefonata e ho fatto pace con Dj Jad. Verrà a trovarmi e canteremo per la prima volta, dopo 15 anni, una scaletta degli Articolo 31 insieme. Praticamente torneremo insieme”. L'articolo J-Ax a Che fuori tempo ...

Bergamo - ponte Quisa chiuso : “Condizioni strutturali da verificare”/ Ultime notizie : stop a bus e camion : Chiude un'altra struttura di comunicazione nella bergamasca, ma solo a camion e bus, il ponte di Quisa, per verificarne le condizioni strutturali ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Audio Casalino - Conte : “Confermo piena fiducia nel mio portavoce. Sono state violate regole deontologiche” : “Non commento qualcosa che è stato prodotto violando le regole, costituzionali e deontologiche. Per il resto confermo la mia fiducia in Casalino“. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante il punto stampa al termine della visita all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. L'articolo Audio Casalino, Conte: “Confermo piena fiducia nel mio portavoce. Sono state violate regole deontologiche” proviene da ...

Tumori : il premio “Luigi Castagnetta” all’oncologa Lucia Del Mastro - “Contro il cancro c’è bisogno dell’impegno di tutti” : L’oncologa Lucia Del Mastro ha vinto il premio “Luigi Castagnetta” per il suo impegno scientifico ed umano nella lotta contro il cancro. Salernitana, classe 1964, madre di due gemelli, la prof.ssa Del Mastro è Coordinatrice della Breast Unit dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Nell’ottobre del 2017 è stata eletta nel Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Specializzata nel trattamento ...

Giuseppe Conte : “Con il mio governo voglio ricreare negli italiani la stessa fiducia che c’era nel dopoguerra” : "Oggi come 75 anni fa la vocazione commerciale del Paese ci sta aiutando ad uscire da uno dei momenti più difficile della nostra storia. L'esecutivo che ho l'onore di presiedere ha l'ambizione di ricreare la stessa fiducia negli italiani che fu dei nostri genitori", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante.Continua a leggere

US Open – Verdasco si difende dall’attacco di Murray : “Conosco le regole - ecco cosa ha fatto il mio coach” : Andy Murray afferma di aver visto Verdasco infrangere le regole, lo spagnolo risponde in conferenza stampa e chiarisce la situazione “Verdasco ha infranto le regole”, parole dure quelle espressa da Andy Murray nella conferenza stampa dopo il ko degli US Open. Il tennista britannico ha spiegato di aver visto lo spagnolo in un atteggiamento vietato nello spogliatoio, parlandone al direttore di gara e successivamente in conferenza stampa. Nel ...

Trump : “Con un mio impeachment i mercati crollerebbero” : «Se venissi messo in stato d’accusa, penso che i mercati crollerebbero. Penso che tutti diventerebbero più poveri». Donald Trump parla per la prima volta, in un’intervista a Fox and Friends, dell’ipotesi di una richiesta di impeachment da parte dei democratici dopo le elezioni di midterm. «Non so come si possa chiedere l’impeachment per qualcuno ch...