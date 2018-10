Come fai | fai bene il nuovo spettacolo di Enzo Paci al Teatro Sacco di Savona

Arredamento fai da te (a poco prezzo) : Come creare una libreria con delle cassette di legno : Qualche consiglio low cost per arredare casa? le cassette in legno della frutta e verdura con un pò di fantasia e qualche...

Centrodestra torna unito per le elezioni regionali/ Berlusconi a Salvini : “Come fai a governare con M5s?” : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:33:00 GMT)

Alessandro Sallusti : 'Matteo Salvini - ma se stai col M5s Come fai a chiederci di votargli contro?' : Alessandro Sallusti ha una domanda per Matteo Salvini che dice che 'i Cinquestelle sono persone serie ed affidabili e per questo il governo durerà cinque anni' ma che alle amministrative si presenterà ...

Fondi Lega - Salvini 'Processi Come in Turchia'. Renzi 'Ladri'. Giorgetti dà forfait alla festa dell Unità : ROMA. Un terremoto politico. Al di là delle prime reazioni baldanzose di Matteo Salvini, 'Sono tranquillo, gli italiani sono con noi', 'temete l'ira dei giusti',, la sentenza del tribunale del Riesame ...

"Come fai a permetterti un monopattino così costoso?". Tre 50enni italiani pestano un giovane africano a Mortara : Quando hanno visto passare un ragazzo di colore su un monopattino elettrico, hanno deciso che era troppo costoso per lui e hanno iniziato a insultarlo per poi prenderlo a calci e pugni, provocandogli lesioni poi giudicate guaribili in 15 giorni. Protagonisti del pestaggio, tre uomini di Mortara, nel Pavese, tutti sopra i 50 anni, che ieri sono stati individuati dai carabinieri del posto e denunciati per lesioni personali, danneggiamento e ...

Lazio-Roma in politica - Kolarov sorpreso : «Marusic Come fai a giocare per il Montenegro?» : Tra poco si giocherà il derby di andata tra Roma e Lazio, intanto Kolarov scalda il terreno pungendo il biancoceleste Marusic: «Non ha fiducia in sè»

Serbia-Montenegro - si riaccende la rivalità! Kolarov attacca Marusic : “non sei nato lì - Come fai a sentirti montenegrino?” : Torna ad accendersi la rivalità, non solo sportiva, fra Serbia e Montenegro: il capitano serbo Kolarov attacca Marusic dopo la scelta di cambiare nazionale Serbia e Montenegro hanno avuto un passato socio-politico molto burrascoso, una faccenda che probabilmente non si è mai conclusa del tutto e non si concluderà in tempi brevi. A gettare benzina sul fuoco ci pensa anche il calcio, per una polemica fra due giocatori della Serie A. Il ...

Fortunato Cerlino da Gomorra a Romolo+Giuly : la Comedy Fox tra stereotipi e faide con la benedizione di Shakespeare : Dimenticate Verona, le dolci parole scritte da Shakespeare e anche i veri motivi della faida che ha tenuto lontano i due amanti visto che la nuova comedy Sky Romolo+Giuly sta per rivoluzionare tutto. Fortunato Cerlino e Francesco Pannofino sono i protagonisti "senior" di questa serie destinata al successo e non solo per via della sua storia tra stereotipi e faide italiane tra Nord e Sud ma anche per via del suo linguaggio nuovo e la spinta ...

US Open – Tsonga dà forfait per un problema al ginocchio : “non posso giocare Come vorrei” : Tsonga non prenderà parte ell’edizione 2018 degli US Open: il tennista francese ha dato forfait dall’ultimo Slam dell’anno per un problema al ginocchio Proseguono i problemi fisici del tormentato 2018 di Jo-Wilfred Tsonga. Il tennista francese non ha ancora recuperato dal problema al ginocchio che lo affligge da diverse settimane ed è stato costretto a rinunciare ufficialmente agli US Open: “ho bisogno ancora di un po’ di ...

Luca Argentero : “Un’ammucchiata - tanto latex e tute mimetiche” nella black Comedy Cosa fai a Capodanno? : Il regista italiano che strizza l’occhio ai fratelli Coen? Esiste e si chiama Filippo Bologna. Parola di Luca Argentero, che della sua black comedy Cosa fai a Capodanno? è fra i protagonisti. Accanto all’attore torinese, entusiasta di appartenere a questa commedia corale che – per inciso – è un esordio alla regia anche se Bologna vanta la firma alla sceneggiatura di Perfetti sconosciuti, vi recitano Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, ...

Perfetta anche in viaggio? Fai Come le star : Avete presente le foto delle star paparazzate al loro arrivo in aeroporto? anche se appena atterrate, magari dopo un viaggio durato ore, sono sempre fresche e in ordine, con la piega che sembra appena fatta, il make up curato e il viso radioso… non come noi comuni mortali, che quando scendiamo dall’aereo abbiamo i capelli arruffati, la pelle secca e le occhiaie! In realtà, essere sempre Perfettamente in ordine come le celebrity non è ...