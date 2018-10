Come bloccare accesso a siti web per Adulti su iOS

iPhone disabilitato e codice dimenticato : guida Come sbloccare : Se hai un iPhone ti sarà certamente capitato di dimenticare il codice di accesso e disperarti perchè non riesci più ad accedere ai tuoi file. Di seguito è riportata una semplice guida per riuscire a recuperare l’accesso al tuo dispositivo senza, possibilmente, perdere i tuoi dati. Per poter seguire correttamente tutti i passaggi è necessario avere sul proprio computer il software iTunes. Nel caso siate in possesso di un computer Apple il ...

Come bloccare siti per adulti su iPhone e iPad : Proteggere i minori dal web o sul web non è facile. Particolarmente quando si tratta di navigazione e utilizzo di applicazioni social, isolare da contenuti poco idonei può risultare difficoltoso considerando che spesso le nuove leggi di più...

Assaassin’s Creed Odyssey : Come sbloccare la missione delle Bestie Leggendarie : In Assassin’s Creed Odyssey tra le tante e tante attività presenti, vi è la Caccia alle Bestie Leggendarie, una missione che ricompensa il giocatore con sostanziosi premi per ogni animale leggendario abbattuto, ma dove si trova e Come si attiva? Scopriamolo insieme. Dove trovare e Come attivare la missione delle Bestie Leggendarie in Assassin’s Creed Odyssey Mentre in Origins vi erano i 4 elefanti da eliminare, ...

Assaassin’s Creed Odyssey : Come sbloccare la missione delle Bestie Leggendarie : In Assassin’s Creed Odyssey tra le tante e tante attività presenti, vi è la Caccia alle Bestie Leggendarie, una missione che ricompensa il giocatore con sostanziosi premi per ogni animale leggendario abbattuto, ma dove si trova e Come si attiva? Scopriamolo insieme. Dove trovare e Come attivare la missione delle Bestie Leggendarie in Assassin’s Creed Odyssey Mentre in Origins vi erano i 4 elefanti da eliminare, ...

Assaassin’s Creed Odyssey : Come sbloccare la missione delle Bestie Leggendarie : In Assassin’s Creed Odyssey tra le tante e tante attività presenti, vi è la Caccia alle Bestie Leggendarie, una missione che ricompensa il giocatore con sostanziosi premi per ogni animale leggendario abbattuto, ma dove si trova e Come si attiva? Scopriamolo insieme. Dove trovare e Come attivare la missione delle Bestie Leggendarie in Assassin’s Creed Odyssey Mentre in Origins vi erano i 4 elefanti da eliminare, ...

Come bloccare accesso a siti web per Adulti su Android : Come bloccare accesso a siti web per Adulti anche sui dispositivi mobili Android. Migliori App e Trucchi Come bloccare accesso a siti web per Adulti su Android La sicurezza prima di tutto e se avete bambini sicuramente alzerete i livelli di attenzione e controllo quando utilizzano smartphone e tablet e sicCome sono molto più svegli […]

Come bloccare accesso a siti web per Adulti su Android : Come bloccare accesso a siti web per Adulti anche sui dispositivi mobili Android. Migliori App e Trucchi Come bloccare accesso a siti web per Adulti su Android La sicurezza prima di tutto e se avete bambini sicuramente alzerete i livelli di attenzione e controllo quando utilizzano smartphone e tablet e sicCome sono molto più svegli […]

Come bloccare siti per adulti su Android : Girando per strada è facile accorgersi di Come anche i più piccoli hanno in mano uno smartphone e sono in grado di accedere facilmente ad Internet utilizzando un comune browser. Ciò significa che possono con leggi di più...

Come bloccare chiamate in entrata : È proprio nei momenti di maggiore relax o tensione che il telefono squilla. Spesso e volentieri però potrebbe non essere qualcosa di importante, Come offerte dai call center o scherzi telefonici di amici. Ma per leggi di più...

Come bloccare le chiamate : Per evitare disturbo, specialmente nei momenti di maggiore relax, da call center o scherzi telefonici è possibile bloccare le chiamate. Cose di questo genere sono estremamente semplici e richiedono pochissimi passaggi, chi però non è leggi di più...

Come sbloccare Wiko bloccato : Sappiamo Come sia importante impostare un codice di sblocco sullo smartphone per proteggere la privacy da occhi indesiderati. Tuttavia, potrebbe accadere di dimenticarsi del PIN o della password impostata e ciò significa non poter più leggi di più...

Sbloccare le 4 armi dorate in Shadow of the Tomb Raider è facilissimo - ecco Come : Shadow of the Tomb Raider è uscito da pochissimi giorni, lo stiamo testando e nei prossimi giorni pubblicheremo una recensione completa. Pubblicheremo anche diverse guide, tra cui questa di oggi, che prevede azioni estremamente semplici per ricevere un premio, anzi quattro. In Shadow of the Tomb Raider ci sono tantissime armi a trovare, che consente ai giocatori di trovare il loro stile di gioco, più silenzioso oppure più votato all'azione. ...

Shadow of the Tomb Raider Guida : Come sbloccare e usare il Viaggio Rapido : La mappa di Shadow of the Tomb Raider è generosamente grande, maggiore rispetto i prequel e Come sempre suddivisa in zone. Raggiungere manualmente alcune zone può risultare un’operazione molto longeva, per questo il team di sviluppo ha pensato bene di introdurre i tanto amati e noti viaggi rapidi. Come viaggiare rapidamente in Shadow of the Tomb Raider La prima volta che si porta a termine l’avventura bisogna spostarsi ...

Shadow of the Tomb Raider Guida : Come sbloccare i costumi di Lara Croft Originali e dei Prequel : Dopo avervi parlato di Come ottenere punti esperienza in Shadow of the Tomb Raider, vogliamo svelarvi Come sbloccare i costumi di Lara Croft dei vecchi Tomb Raider, e non ci stiamo riferendo solo ai Prequel della trilogia, ma anche alle skin della Lara Croft degli anni 2000. Shadow of the Tomb Raider: Guida allo sblocco dei costumi In Shadow of the Tomb Raider vi sono numerosi capi d’abbigliamento da sbloccare, alcuni di essi senza ...