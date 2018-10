Colori a pastello tossici | tra le marche a rischio salute anche Pelikan e Faber-Castell

Blastingnews

: Colori pastello tossici per i bambini, sotto accusa diverse marche conosciute: ecco quali - - bassairpinia : Colori pastello tossici per i bambini, sotto accusa diverse marche conosciute: ecco quali - - IGPDecaux : Colori pastello e tram decorati a Milano . . . #igpdecaux #ooh #outdooradvertising #outofhome #outofhomemedia… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Una preoccupazione in più per i genitori, una ricerca rileva che alcuni pastelli colorati sono altamentee pericolosi per la. Questo è il risultato di uno studio tedesco condotto su diversi brand produttori di. La scuola è iniziata da meno di un mese e molti genitori si sono occupati di acquistare il corredo scolastico ai propri figli. Tra diari, libri, astucci e penne non possono mancare i, a pennarello ma soprattutto aconsiderati, nel corso degli anni sempre innocui e sicuri soprattutto per i bambini che frequentano l’asilo, la scuola dell’Infanzia o la scuola primaria. Eppure, uno studio condotto dalla rivista tedesca OkoTest, rileva che isono dannosi e, addirittura, cancerogeni....