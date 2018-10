Coldiretti | produzione alimentare in calo | scongiurare l’aumento dell’IVA

Olio - Coldiretti : “Crollo della produzione in Puglia (+58%)” : Crollo del 58% nel 2018 della produzione di Olio in Puglia che scenderà, secondo le previsioni già ampiamente anticipate nei mesi scorsi, al minimo storico di 87 tonnellate. E’ quanto reso noto da Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata Nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma, che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le ...

Alimenti - Coldiretti : in Sicilia crolla del 25% la produzione di olio : La produzione di olio di oliva in Sicilia crolla del 25% scendendo a poco più di 39.000 tonnellate: in alcune zone dell’Isola la percentuale supera il 50% soprattutto nella fascia che va da Palermo a Messina. A pesare è stato il maltempo ma il calo, oltre che fisiologico, è stato determinato anche dalla mosca e dalla pioggia durante la fioritura che hanno ridimensionato pesantemente i raccolti. “L’olio – spiega la ...

Vendemmia - Coldiretti Basilicata : aumento di produzione del 15-20% rispetto allo scorso anno : “In Basilicata si prospetta una Vendemmia con un aumento di produzione del 15-20% rispetto allo scorso anno e un’ottima qualità. Già iniziata la raccolta per la Doc Matera ed i primi riscontri per il Primitivo ed il Moro sono positivi. Nei prossimi giorni si comincia per il Grottino di Roccanova Dop e, via via, sino alla fine di settembre per tutta la zona del Vulture con l’Aglianico. Siamo fiduciosi in un’annata molto ...

Maltempo - Coldiretti Basilicata : allevamenti in difficoltà e danni alla produzione di pomodoro : danni alle campagne in Basilicata, a causa dell’ultima ondata di Maltempo di agosto che ha colpito, in entrambe le province, con nubifragi e grandinate. La Coldiretti regionale segnala criticità provocate dalle piogge torrenziali lungo la strada comunale “Salandra-Campa” e l’arteria provinciale di collegamento Salandra-Basentana, in provincia di Matera, che risultano interrotte: ciò crea disagio ad almeno tre aziende ...

Coldiretti : 'Nelle aree terremotate produzione del latte crollata del 20%' : "E' necessario che la ricostruzione vada di pari passo con la ripresa dell'economia, che in queste zone significa soprattutto cibo e turismo, ed è per questo che la Coldiretti insieme alla ...

Coldiretti - parte la prima raccolta pomodori etichettati. Ma produzione in calo del 9 per cento : Teleborsa, - Disco verde per la "partenza" in tutta Italia della raccolta del pomodoro destinato ai cosiddetti "prodotti da cucina", vale a dire pelati, polpe, passate, concentrato e sughi pronti . Ma,...