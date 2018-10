Clima | Costa | “L’accordo sulle emissioni auto è fondamentale”

Clima - Costa : “Ottimista per l’accordo sulle emissioni auto” : sulle emissioni auto, “come Italia vogliamo volare alti, vediamo anche gli altri che altezza vogliono mantenere, ma sono ottimista, il pomeriggio e la serata porteranno ad un accordo”. Così il ministro dell’ambiente Sergio Costa lasciando il Consiglio Ambiente in Lussemburgo, dove continua la discussione sugli obiettivi di riduzione delle emissioni auto. “Sono stati due giorni proficui – ha continuato il ministro, ...

Clima - Ministro Costa : l’Italia sosterrà il taglio del 40% delle emissioni delle auto : In occasione della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani, l’Italia sosterrà il taglio delle emissioni del 40% entro il 2030 per le auto nuove, con un obiettivo intermedio del 15% entro il 2025: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente. “Dobbiamo mantenere l’ambizione il più alto possibile“, ha spiegato Costa , “noi partiamo con il giro di tavolo affermando che il 40% ...

Clima - Ministro Costa : l’Accordo di Parigi non è sufficiente per salvare il pianeta : “Il rapporto Ipcc conferma quanto ho iniziato a chiedere appena insediato e che porteremo avanti anche alla Cop 24 di Katowice, l’accordo di Parigi non è sufficiente per evitare effetti disastrosi al pianeta“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento al Rapporto Ipcc delle Nazioni Unite pubblicato oggi. “Dobbiamo andare oltre e per farlo serve trovare urgentemente un accordo che sposti ...