Città di Valmontone calcio a 5 | A2 f | capitan Bertini | «Sconfitta all’esordio? Ci

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Roma – Ildiha iniziato a portare in giro per l’Italia il nome del paese lepino. La società del presidente Massimiliano Bellotti ha affrontato la sua prima storica trasferta nel campionato nazionale dia 5 di serie A2 femminile: le ragazze di mister Giovanni Pacioni hanno ceduto per 5-2 sul campo della Virtus Ragusa, ma lanon ha “intaccato” l’alto senso dell’evento che rimarrà certamente nella memoria degli sportivi di. «Il risultato non è stato quello che speravamo – dice ilo Alice– Ma sono certa che questo risultato non intaccherà il morale e la convinzione del nostro gruppo: ci rialzeremo in fretta». Il laterale classe 1992 entra più nello specifico dell’analisi del match disputato daldi. «Nel primo tempo siamo state un po’ in difficoltà, il livello di questo campionato è alto e dobbiamo entrare ...