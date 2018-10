Cioccolato rosa | 8 cose da sapere

vanityfair

: @Barby_era no, cioccolato rosa ?? fave ruby red - simonaale : @Barby_era no, cioccolato rosa ?? fave ruby red - simonaale : @Perry_is_back quello fatto con le fave ruby red ?? il cioccolato rosa - chocowip : Mi sto bevendo un The che si chiama “Filtro D’Amore” ed è con Tè nero, Chicci di caffè, Fave di cacao, cioccolato b… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Ha poco più di un annoÈ naturaleÈ ildi quarta generazioneHa un sapore di fruttaAppena arrivato in ItaliaLe forme al naturaleÈ leggermente più calorico delal latteÈ un affareLo abbiamo assaggiato come guscio del Bacio Perugina e del KitKat, e ora finalmente ildi cui tutti parlano si può provare al naturale. L’indirizzo è il primo (e al momento unico) in Italia: la boutique-chocolat Zaini di Milano (in via De Cristoforis, tra Brera e Corso Como). LEGGI ANCHEIl Bacio Perugina diventaTUTTE LE FORME DEL RUBY Ora da Zaini può scegliere tra tavolette, cioccolatini a forma di labbra, blocchetto da 100 grammi e mini gocce, e una volta assaggiati è facile diventarne ossessionati. D’acchito è come mangiarebianco, poi è un’esplosione di gusto: lascia in bocca un amarognolo che sa di frutti rossi appena colti, ...