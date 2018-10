Cina | al via la crociata del governo contro i prodotti halal

Al via la campagna di vacCinazione antinfluenzale : Roma, 10 ott., askanews, - Arriva puntuale come tutti gli anni l'avvio della campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino sarà disponibile nelle farmacie. 'La scorsa stagione è stata la ...

I finti risparmi del viaggio di Stato in Cina. Ecco i super hotel del compagno "Di Mao" : Una tre giorni di incontri istituzionali, fitta di colloqui con esponenti della politica e dell'economia del Paese dell'Estremo Oriente. Ma lo stesso capo politico grillino, da subito, ha preferito ...

Il capo dell'Interpol è scomparso durante un viaggio in Cina : Le autorità hanno aperto un'indagine per la sparizione del capo dell'Interpol, il cinese Meng Hongwei. L'ultima volta è stato visto a fine settembre

Il capo dell’Interpol è scomparso durante un viaggio in Cina : (Foto: Mikhail Metzel\TASS via Getty Images) Meng Hongwei, capo dell’Interpol dal 2016, è sparito. Hongwei è stato visto l’ultima volta dalla moglie a Lione (Francia), sede centrale dell’Interpol, prima di recarsi in Cina a fine settembre. Da allora non si hanno sue notizie. Il giornale di Hong Kong South China Morning Post ha scritto che il 64enne è stato “portato via” per essere interrogato dalle autorità “non appena è ...

LAMEZIA - CROLLATO PONTE DELLE GRAZIE PER MALTEMPO/ Ultime notizie - madre e figli trasCinati via dal fango : LAMEZIA, CROLLATO PONTE DELLE GRAZIE per il MALTEMPO. Ultime notizie Curinga, violento nubifragio: danni ingenti a Catanzaro, ritrovati senza vita i corpi di due persone, mamma e figlio(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:14:00 GMT)

Presidente dell'Interpol scomparso durante viaggio in Cina. Era sotto inchiesta : Il Presidente dell' Interpol Meng Hongwei , di cui la sua famiglia ha denunciato la mancanza di notizie dal 29 settembre mentre si trovava in viaggio in Cina , sarebbe stato messo sotto indagine dalle ...

Francia - avviata indagine su scomparsa in Cina del presidente di Interpol. Giornale di Hong Kong : “Indagato da Pechino” : L’ultima volta che la famiglia ha avuto sue notizie era il 29 settembre, mentre era in viaggio in Cina. Poi di lui si sono perse le tracce. Per questo, secondo fonti giudiziarie francesi, è stata aperta un’inchiesta a Lione per capire che fine abbia fatto Meng Hongwei, presidente di Interpol, l’organizzazione internazionale della polizia criminale. Il quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post, citando fonti locali, riporta ...

Cadono calCinacci da cavalcavia sulla Modica Pozzallo : Il forte maltempo che si e' abbattuto ieri in provincia di Ragusa ha provocato la caduta di calcinacci dal cavalcavia sulla Ss194 la Modica Pozzallo

OffiCina Pasolini : al via la nuova stagione dal 6 ottobre : Nino D’Angelo, Teresa De Sio, Tosca e Venturiello tra gli ospiti Dopo il grande successo di Parterre, iniziativa della Regione Lazio per l’Estate romana, riparte una nuova e ricca stagione di appuntamenti a Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, laboratorio di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio. Con l’avvio del secondo anno del triennio formativo delle sezioni Canzone, Teatro e Multimediale coordinate rispettivamente da ...

Allarme riCina - due buste con agente tossico mortale inviate al Pentagono : Fbi indaga : Almano due pacchi che forse contentono la ricina , una sostanza altamente letale che provoca asfissia , sono stati inviati al Pentagono . Lo ha confermato la portavoce a Fox News . La ricina è una ...

Milano - sgomberata 'OffiCina Occupata' in via Carlo Torre : sgomberata nelle prime ore di martedì l'Officina Occupata' in via Carlo della Torre, a Milano. L'immobile era stato occupato il 20 aprile di quest'anno da appartenenti alle realtà anarchiche ...

Banca Monte dei Paschi : al via seconda edizione di OffiCina Mps : Roma, 2 ott., askanews, - Dopo il successo della prima edizione, che ha visto 230 start up coinvolte, Banca Monte dei Paschi di Siena prosegue il suo percorso di innovazione tecnologica e digitale e ...

MILANO - OFFICina OCCUPATA : SGOMBERO DELLA POLIZIA/ Ultime notizie - le lamentele dei residenti via Carlo Torre : Le forze dell'ordine sono intervenute stamane per sgomberare lo stabile occupato da collettivi studenteschi in via Carlo Torre zona Romolo MILANO. Non ci sono stati incidenti(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Circumvesuviana - si allaga l'offiCina di Ponticelli : 10 corse cancellate : Altre dieci corse cancellate oggi in Circumvesuviana, ma l'agitazione del personale non c'entra nulla. Mancano, infatti, i treni. 'La causa è ascrivibile all'allagamento che stanotte ha colpito l'...