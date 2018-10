Ciclismo | Milano-Torino Pinot vince la classica più antica

Ciclismo - Milano-Torino : streaming e diretta tv Rai Sport e Eurosport - percorso e favoriti : Dopo la vittoria di ieri del lettone Tom Skujins che ha vinto in volata davanti al francese Pinot e il britannico Kennaugh, aggiudicandosi la Tre Valli Varesine , oggi si torna subito in gara per la ...

Milano-Torino - Ciclismo : percorso e altimetria - diretta tv su Rai Sport : I Mondiali di ciclismo di Innsbruck si sono conclusi con il successo di Alejandro Valverde nella prova in linea degli uomini élite. Nel corso dei prossimi giorni ci attenderanno diverse gare in Italia, tra cui l’impegnativo Giro dell’Emilia [VIDEO]. Prima del gran finale di stagione con Il Lombardia, però, si correra' anche la Milano-Torino. Il percorso è gia' stato presentato e proporra' il consueto arrivo in cima al colle di Superga. ...

Ciclismo : la Milano-Torino fa 99 : ANSA, - MILANO, 12 SET - Partirà da Magenta per arrivare sul colle di Superga la 99/a edizione della Milano-Torino, la corsa più antica del calendario internazionale. Il prossimo 10 ottobre saranno ...

Ciclismo - al via la GranFondo Continental di Milano : Milano, 4 set. - (AdnKronos) - Continental Italia è sponsor della GranFondo di Milano, il più importante evento ciclistico amatoriale dell’hinterland milanese, che si svolgerà domenica 9 settembre 2018. Partenza e arrivo in Via Granelli a Sesto San Giovanni. Grazie all’appoggio determinante del Comu