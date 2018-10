Chievo | ufficiale l' ingaggio di Ventura | contratto di due anni

Ufficiale - Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona : Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo Verona dopo l’allontanamento di D’Anna: il comunicato “Ufficiale: Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore dell’AC Chievo Verona! Accordo biennale, insieme a mister Ventura anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. Da tutto il mondo gialloblù, un caloroso Benvenuto Mister!” Questo il tweet del Chievo con il club quale ha ...

Plusvalenze Chievo : 3 punti di penalizzazione/ Ultime notizie - è ufficiale : 3 mesi di fermo a Campedelli : Plusvalenze Chievo: saranno 3 i punti di penalizzazione sulla classifica del campionato in corso, con una multa di 200 mila euro alla società veneta per il caso delle Plusvalenze fittizie(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Calciomercato Cosenza - ufficiale : preso Garritano in prestito dal Chievo : Cosenza - Il Cosenza ha ottenuto la firma di un cosentino doc per la prossima stagione: i Lupi ufficializzano l'arrivo in prestito annuale di Luca Garritano , trequartista classe '94 di proprietà del ...

Calciomercato Chievo - ufficiale : preso il figlio d'arte Burruchaga : VERONA - Il Chievo annuncia l'acquisto di un calciatore dal cognome importante: il club gialloblu per l'imminente stagione calcistica potrà fregiarsi di Mauro Burruchaga Jr., centrocampista classe '98,...

Calciomercato Chievo - ufficiale : preso Obi dal Torino : VERONA - Joel Obi è un nuovo giocatore del Chievo : il club gialloblu ha appena annunciato il suo arrivo dal Torino a titolo definitivo. Il centrocampista nigeriano, classe '91, cresciuto nelle ...

Calciomercato Chievo - ufficiale : dal Genoa Rossettini in prestito : VERONA - Il Chievo ha comunicato "di aver acquisito dal Genoa C.F.C. in prestito fino al 30/06/2019 con diritto di riscatto le prestazioni sportive del difensore Luca Rossettini " . Classe 1995, ha ...